Il clima all'interno della casa del Grande Fratello Vip 6 continua a essere particolarmente infuocato e in queste ultime ore c'è stato il crollo di Miriana Trevisan. La showgirl è scoppiata in lacrime sostenendo di sentirsi attaccata e giudicata male da Katia Ricciarelli e Soleil Sorge, le quali non sarebbero state per niente tenere nei suoi confronti in merito alla questione legata al flirt con Nicola Pisu.

Miriana Trevisan crolla e scoppia in lacrime al Grande Fratello Vip 6

Nel dettaglio, tutto è partito dopo che Katia ha "minacciato" Miriana di non voler festeggiare il suo compleanno, dato che ha fatto soffrire Nicola Pisu chiudendo la loro relazione che stava prendendo quota all'interno della casa del GF Vip.

"Una roba assurda" ha sbottato Miriana, sostenendo di aver trattato "da uomo" Nicola, dato che è sempre stata molto sincera nei suoi confronti e fin dal primo momento ha precisato che non se la sentiva di andare oltre, dato che provava solo attrazione fisica nei suoi confronti.

Sta di fatto che la showgirl non ha trattenuto le lacrime ed ha puntato il dito non solo contro Katia, ma anche contro Soleil Sorge.

Katia Ricciarelli e Soleil Sorge nel mirino di Miriana: ecco cosa è successo al GF Vip

"Mi stanno massacrando. Perché hai 50 anni, mi hanno detto. Chi? Katia e Soleil" ha sbottato Miriana, ammettendo così di sentirsi trattata male dalle due inquiline della casa del GF Vip, al punto da sentire la mancanza di Jo Squillo e Ainett Stephens, con le quali aveva intrecciato un rapporto di amicizia molto intenso.

"Sono veramente crudeli e st.... Pensano solo a farci la paternale" ha proseguito Miriana amareggiata e delusa dal comportamento delle due inquiline di questa edizione.

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione e se, nel corso della prossima puntata serale del Grande Fratello Vip in programma lunedì 8 novembre, ci sarà spazio per un nuovo confronto tra Miriana, Katia e Soleil in queste ultime ore sta tenendo banco anche Nicola Pisu, dopo un episodio che lo ha visto protagonista nella notte.

Nicola Pisu accusato di aver bestemmiato: rischio squalifica al GF Vip 6

Dopo la festa organizzata in casa per il compleanno di Miriana Trevisan, Nicola si è lasciato andare a quella che per molti telespettatori e fan social del reality show Mediaset sarebbe una bestemmia.

Ecco perché in tanti chiedono che vengano presi dei provvedimenti nei confronti di Nicola e, in vista della nuova puntata serale condotta da Alfonso Signorini, non è escluso che possano esserci delle "brutte notizie" in arrivo per il figlio di Patrizia Mirigliani.