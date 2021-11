Prosegue l'appuntamento con la soap Love is in the air e le anticipazioni delle nuove puntate in onda dal 29 novembre al 4 dicembre 2021, rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena. Occhi puntati in primis sulla coppia composta da Eda e Serkan: i due si ritroveranno a distanza di un po' di anni dal loro ultimo incontro. Molte cose sono cambiate e, di fronte alla possibilità di lavorare insieme, torneranno a galla le vecchie incomprensioni di una volta che renderanno tutto complicato tra i due.

Anticipazioni Love is in the air al 4 dicembre 2021: Eda diventa mamma, Serkan guarisce dal tumore

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Love is in the air che andranno in onda fino al 4 dicembre 2021, rivelano che ci sarà un salto temporale che darà il via alla seconda stagione della soap opera turca in onda con buon successo su Canale 5.

Sono passati cinque anni e tante cose sono cambiate nel corso di questo periodo. Occhi puntati su Eda, la quale è diventata mamma per la prima volta della piccola Kiraz, la bambina frutto del suo amore con Bolat, anche se lui non sa minimamente dell'esistenza di questa figlia.

Nel frattempo Eda ha portato a termine anche il suo percorso universitario ed ha trovato lavoro all'interno di un hotel di lusso.

Situazione diversa anche per il giovane Bolat: gli spoiler della soap opera rivelano che in questi nuovi episodi previsti dal 29 novembre in poi, il pubblico scoprirà che Serkan è completamente guarito dal tumore che lo aveva colpito e che mise a repentaglio la sua stessa vita.

Eda e Serkan si ritrovano dopo cinque anni

Grazie a delle cure sofisticate, Bolat è riuscito a sconfiggere la malattia ed ha ripreso in mano le redini della sua vita, ancora più forte di prima.

Ebbene, Eda e Serkan finiranno per incontrarsi per puro caso a distanza di cinque anni dal loro ultimo incontro e dopo che entrambi avevano perso le tracce l'uno dell'altro.

Come se non bastasse, le anticipazioni di Love is in the air rivelano che per i due si presenterà anche la possibilità di tornare a lavorare insieme.

I due si ritroveranno nuovamente a lavorare fiano a fianco per la ristrutturazione di un albergo di Deniz.

Eda chiude per sempre con Serkan: anticipazioni Love is in the air al 4 dicembre

Tuttavia, l'atteggiamento di Bolat si rivelerà a dir poco insopportabile e renderà tutto particolarmente complicato, al punto che i loro amici consiglieranno ad entrambi di prendere delle strade differenti.

Il colpo di scena arriverà nel momento in cui Eda deciderà di prendere in mano le redini della situazione: la donna si recherà da Bolat e gli chiederà di non vedersi mai più e quindi di allontanarsi definitivamente e tornare ad ignorarsi come hanno fatto in questi cinque anni.

Un duro colpo per Serkan che, dopo il rifiuto e l'addio finale di Eda, andrà da sua madre per chiederle un consiglio e rischierà di scoprire la tresca che la donna ha con Kemal.