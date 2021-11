Al termine della prima stagione di Love is in the air Eda farà una tragica scoperta: Serkan è malato. Il secondo ciclo di episodi non ripartirà da questo momento, ma farà un salto in avanti di cinque anni. Il pubblico apprenderà che i due protagonisti non staranno più insieme e che la paesaggista è diventata la mamma della piccola Kiraz. Inoltre, attraverso dei flashback, i telespettatori scopriranno il motivo della loro separazione.

La seconda stagione andrà in onda su Canale 5 a partire da lunedì 29 novembre. Le anticipazioni fino a sabato 4 dicembre 2021 rivelano che Serkan e Eda hanno preso strade diverse, ma il destino li farà rincontrare.

Anticipazioni Love is in the air 2 dal 29 novembre al 4 dicembre: Serkan e Eda si rivedono dopo cinque anni

Cinque anni dopo i fatti avvenuti al termine della prima stagione di Love is in the air Eda Yildiz e Serkan Bolat non saranno più una coppia. Lei è andata in Italia, si è laureata ed è diventata una stimata paesaggista, lui ha viaggiato e si è concentrato solo sul lavoro. Il destino, tuttavia, farà ancora una volta incrociare le loro strade. Stando alle anticipazioni degli episodi in onda dal 29 novembre al 4 dicembre, tutto nascerà per via di un affare dell'Art Life supervisionato da Piril. A causa di una problematica del figlio Can, la giovane non potrà presentarsi all'incontro di lavoro con la proprietaria di un noto albergo nella cittadina di Sile e sarà Serkan ad andare al posto suo.

Sulla strada che porta al luogo dell'incontro, l'architetto quasi investirà Kiraz, una vivace bambina di cinque anni, alla quale darà un passaggio per riportarla dalla madre, non sapendo che si tratti di Eda.

Serkan allontana Eda dopo la guarigione dal cancro: Love is in the air in onda fino al 4 dicembre

Stando alle anticipazioni già rilasciate online, negli episodi di Love is in the air in onda nella settimana dal 29 novembre al 4 dicembre il pubblico conoscerà la piccola Kiraz, la figlia di Eda.

Serkan la accompagnerà dalla madre che, secondo la bambina, lavora nello stesso hotel dove dovrà recarsi l'architetto. Arrivati sul posto, i due si divideranno. In un secondo momento l'uomo incontrerà l'ex fidanzata, intenta ad occuparsi del giardino della struttura. Dopo essersi salutati, Serkan le chiederà di scambiare qualche parola al tavolo di un bar.

L'incontro non andrà come sperato e i due finiranno per litigare. Dal dialogo emergerà che sarà stato l'uomo ad allontanare la ragazza. Infatti, dopo aver sconfitto la malattia, l'architetto inizierà ad essere freddo e distaccato, arrivando a rimandare continuamente il matrimonio e ribadendo di non volere avere figli.

Spoiler Love is in the air fino al 4 dicembre: Eda nasconde a Serkan l'esistenza di Kiraz

Fin da subito sarà evidente che Eda non ha mai superato la separazione da Serkan. Perciò, ogni ricordo doloroso del passato provocherà una discussione. L'uomo cercherà di rimediare invitandola a cena alla quale, dopo un'iniziale titubanza, la paesaggista deciderà di andare.

L'incontro tra i due sarà inizialmente piacevole e la serata scorrerà in modo tranquillo fino a quando, a fine cena, la giovane Yildiz non dirà all'ex di non essere più disposta a soffrire per lui. Perciò, gli chiederà di lasciare la città. Serkan, che non ha mai smesso di amarla, deciderà comunque di restare, anche perché sarà convinto che Eda gli stia nascondendo qualcosa.