Nella puntata di lunedì 22 novembre 2021 del Grande Fratello Vip 6, il reality show condotto da Alfonso Signorini su Canale 5, sono entrate due nuove concorrenti: la soubrette Maria Monsé e l'attrice Patrizia Pellegrino. Quest'ultima ha avuto modo di commentare l'atteggiamento di alcuni inquilini prima di fare il suo ingresso nella casa più spiata d'Italia, partendo da quelli che piacciono di più a quelli che non riesce proprio a sopportare. Tra questi ci sono Soleil Sorge e Alex Belli, poiché piuttosto criticati dall'attrice all'interno della sua clip di presentazione.

Il commento di Pellegrino su Soleil e Alex Belli: la replica di Sorge

"Sicuramente conosce molto bene il mezzo televisivo, ma a volte la trovo un po' presuntuosetta, altezzosa e troppo sicura di sé e soprattutto non lascia parlare gli altri"- ha esordito così Patrizia Pellegrino, parlando dell'influencer ed ex corteggiatrice Soleil Sorge. "Lo conosco da tantissimi anni, ma all'interno della casa è diventato un po' manipolatore, vuole imporsi per forza e soprattutto lo sento poco vero e troppo costruito" - ha poi commentato l'attrice partenopea riguardo al comportamento di Alex Belli. "Voglio scoprire le loro vere personalità, la verità e la sincerità a tutti i costi"- ha chiosato così Pellegrino nella sua clip di presentazione del Grande Fratello Vip 6.

"Voglio dare il benvenuto nel nostro regno a Patrizia Pellegrino, siamo pronte ad accoglierti"- ha replicato così Sorge in confessionale dopo aver assistito alle dichiarazioni della nuova inquilina.

Patrizia Pellegrino elogia Sorge: 'Penso che tu sia una persona molto intelligente'

Una volta che Patrizia Pellegrino ha varcato la soglia della porta rossa della casa del Gf Vip 6, è arrivata Soleil Sorge che l'ha accolta con una provocazione.

"Ciao, piacere sono altezzosa" - ha salutato così l'influencer facendo riferimento a una battuta non gradita della nuova inquilina nei suoi confronti. "Non lo sei in realtà" ha poi replicato Pellegrino a Sorge, tentando di rimediare. "Strano, nella clip hai detto altro"- ha continuato l'influencer mettendo ancora una volta in difficoltà l'attrice partenopea.

"Ti spiego io quello che penso. Non ho avuto il tempo di parlarti. Penso che tu sia una persona molto intelligente"- ha risposto la nuova inquilina visibilmente in imbarazzo. "Tranquilla, avremo modo di parlarci, goditi il tuo ingresso"- ha infine chiosato Sorge dando il benvenuto a Pellegrino nella casa più spiata d'Italia.

La carriera cinematografica e televisiva di Patrizia Pellegrino

Patrizia Pellegrino ha esordito nel mondo del cinema nel 1977 come attrice nel film Onore e guapparia, diretto da Tiziano Longo. Nel 1981 è approdata nel piccolo schermo come conduttrice di Chewing Gum Show affiancando Maurizio Micheli e Corrado Mantoni in Grand Canal. Ha inoltre presentato cinque edizioni di Sereno Variabile, programma ideato da Osvaldo Bevilacqua andato in onda su Rai 2 fino al 2018.

Nel 2004 ha partecipato come naufraga a L'Isola dei famosi, edizione del reality show condotta da Simona Ventura su Rai 2. In questi ultimi anni, Pellegrino si sta dedicando alla sua più grande passione: il teatro.