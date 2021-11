Le avventure della soap opera turca Love is in the air continuano a non deludere i fan affezionati su Canale 5. Nelle puntate in onda dall’8 al 13 novembre 2021, Eda Yildiz dopo aver appreso per merito della sua amica Melek Yücel che Selin Atakan sta nascondendo a Serkan Bolat di essere il padre della creatura che porta in grembo, non vorrà sposare l’architetto quando le dirà di voler diventare suo marito.

Trame Love is in the air, al 13 novembre: Serkan e Eda alla ricerca di Deniz

Gli spoiler sugli episodi della serie tv che occuperanno la rete ammiraglia Mediaset da lunedì 8 a sabato 13 novembre 2021, raccontano che per cominciare Eda e Serkan non riusciranno a rintracciare Deniz.

L’obiettivo della giovane studentessa sarà quello di convincere il suo amico di infanzia diventato suo marito, a firmare le carte per ottenere l’annullamento del loro matrimonio appena celebrato. Bolat non appena si accorgerà che l’impresa è più difficile del previsto si servirà della complicità di Erdem.

Aydan corteggiata da Kemal, Deniz si addormenta

Nel contempo Aydan farà i conti con Kemal, il suo primo amore, che dopo aver appreso che lei è libera sentimentalmente non perderà tempo per farle la corte: la signora Bolat parecchio spiazzata si rivolgerà a Ayfer, diventata a tutti gli effetti sua amica dopo l’alleanza stretta per sbarazzarsi dello chef Alexander. Inoltre la madre di Serkan e la zia di Eda non appena sapranno che Deniz è fuggito, decideranno di aiutare la coppia a trovare l’uomo.

Bolat e Eda durante le ricerche rimarranno chiusi in un garage: purtroppo Erdem tradirà i due innamorati poiché ci sarà il suo zampino con il loro sequestro.

Intanto Ayfer, Aydan e Seyfi dopo aver unito le loro forze ancora una volta riusciranno a trovare Deniz: quest’ultimo non appena assaggerà una bevanda che solitamente la zia di Eda prende la notte, si addormenterà.

In seguito Kemal comincerà a lavorare con Eda e Serkan: la giovane studentessa non saprà in che modo ringraziare l'ex fiamma di Aydan, per averla soccorsa quando è caduta in mare. Nel contempo quest’ultima sarà sempre più fredda nei confronti di Kemal.

Piril ha un incidente, la giovane Yildiz non accetta la proposta di nozze di Bolat

Piril avrà un incidente, ma per fortuna non avrà alcuna conseguenza sulla sua salute: nonostante ciò Engin temerà il peggio nell’istante in cui vedrà il corpo senza vita di una donna ospedale.

In seguito Serkan sarà pronto a chiedere la mano di Eda, durante una festa nell’azienda Art Life. Melek quando saprà che Selin è in dolce attesa non perderà tempo per avvisare Eda: quest’ultima affronterà subito la sua rivale in amore che oltre a dirle di aspettare un figlio da Serkan le dirà di essere a lasciare la città senza metterlo al corrente della scioccante novità. Eda non accetterà la proposta di matrimonio di Serkan, facendolo rimanere senza parole: quest’ultimo parecchio scosso affronterà Selin, per capire se è stata lei a condizionare la giovane Yildiz.

Infine Aydan sarà amareggiata per il fatto che Eda si sia rifiutata di sposare suo figlio, mentre Melek e Ceren cercheranno di tranquillizzare la loro amica.