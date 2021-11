Striscia la notizia perde ascolti nell'access prime time di Canale 5. Il tg satirico ideato da Antonio Ricci, in questo inizio stagione ha perso parecchi spettatori rispetto alla passata edizione. La nuova coppia composta da Alessandro Siani e Vanessa Incontrada non sta dando i frutti sperati e ben presto lasceranno la conduzione del tg satirico nelle mani di una nuova coppia che, si spera, possa risollevare le sorti del programma che fino a qualche anno fa sbancava gli ascolti serali.

Crollo ascolti per Striscia la notizia su Canale 5

Nel dettaglio, le puntate di Striscia la notizia trasmesse in questo inizio stagione 2021, testimoniano come dal punto di vista auditel la trasmissione sia in forte crisi.

La media risulta essere inferiore ai 4 milioni di spettatori a serata, con picchi negativi di appena tre milioni di telespettatori e uno share che si è fermato anche al 12%. Numeri che hanno permesso, in queste settimane di programmazione, al game show I Soliti Ignoti condotto da Amadeus, di avere la meglio nella gara ascolti, stravincendo a mani basse. Un risultato a dir poco clamoroso è quello registrato nella serata del 1° novembre 2021.

Alessandro Siani e Vanessa Incontrada fuori da Striscia

Fino a qualche tempo fa, la puntata del lunedì sera di Striscia la notizia era una delle più viste in assoluto della settimana, con picchi di oltre cinque milioni di spettatori nell'access prime time di Canale 5.

Invece, questo lunedì, il tg satirico ha totalizzato una media di 3,5 milioni di spettatori fermandosi a uno share di poco superiore al 14%. Un dato ben al di sotto di tutte le aspettative, soprattutto se confrontato con quello dei Soliti Ignoti, che nella stessa fascia oraria ha superato il muro dei 5 milioni di spettatori toccando il 21% di share.

Insomma una vera e propria disfatta per Striscia la notizia che, quest'anno, ha cominciato la stagione con la nuova coppia composta da Alessandro Siani e Vanessa Incontrada, con i quali si sperava di poter dare una nuova linfa al tg satirico di Canale 5.

Cambiano i conduttori di Striscia la notizia 2021

E, invece, il duo Siani-Incontrada sembra aver deluso le aspettative, dato che non sono stati in grado di riportare in auge gli ascolti del programma di Canale 5, che quest'anno compie 35 anni di messa in onda.

Così, quella di martedì 2 novembre, sarà l'ultima puntata della coppia Siani-Incontrada: i due dal 3 novembre saranno fuori dalla conduzione di Striscia e il programma passerà nelle mani di una nuova coppia di presentatori. Trattasi di Sergio Friscia e Roberto Lipari, ai quali spetterà il compito di far crescere gli ascolti di un programma che sembra essere in forte affanno.