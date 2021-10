La serie televisiva di origine turche Love is in the air che viene trasmessa su Canale 5 tutti i pomeriggi (tranne la domenica) continua ad avere buoni ascolti anche nel palinsesto autunnale.

Nel corso dell’episodio che i fan italiani avranno la possibilità di seguire sul piccolo schermo il 3 novembre 2021 (e poi disponibile in streaming on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity), Selin Atakan (Bige Önal) farà un dispetto a Eda Yildiz (Hande Erçel) dopo averla sorpresa in compagnia del suo amato Serkan Bolat (Kerem Bürsin).

Scendendo nel dettaglio, l’addetta alle pubbliche relazioni farà un dispetto alla giovane studentessa.

Anticipazioni Love is in the air, puntata del 3 novembre: Selin gelosa di Serkan e Eda dopo averli sorpresi insieme

Gli spoiler riguardanti la puntata dello sceneggiato (nato con il titolo Sen Çal Kapimi) che andrà in onda sulla rete ammiraglia Mediaset mercoledì 3 novembre come al solito dalle ore 16:55 sino alle 17:35 circa, raccontano che Serkan incontrerà Eda proprio quando lei indosserà l’abito da sposa del suo imminente matrimonio con Deniz (Sarp Can Köroğlu): l’architetto riempirà di complimenti la giovane studentessa. A questo punto Eda chiederà a Bolat di darle una mano a sbottonare il suo vestito: i due ex fidanzati verranno sorpresi da Selin, che non perderà tempo per fare una scenata di gelosia.

La responsabile delle pubbliche relazioni dell’azienda Art Life si vendicherà, rendendosi protagonista di un fastidioso gesto nei confronti della sua rivale in amore: in particolare Selin strapperà i capelli a Eda quando essi le rimarranno impigliati in un bottone della giacca del suo amato Serkan.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Engin smentisce a Piril di averla tradita, Selin e Deniz continuano a portare avanti la loro alleanza

Intanto Piril (Başak Gümülcinelioğlu) dopo aver appreso tramite un messaggio sul cellulare che suo marito Engin (Anıl İlter) potrebbe avere una tresca clandestina lo affronterà subito: quest’ultimo - dopo aver consolato il suo amico Serkan - negherà alla donna che ama di essere infedele.

Per finire Selin e Deniz continueranno a portare avanti l’alleanza stretta per far allontanare in modo definitivo Eda e Serkan, invece Ayfer (Evrim Doğan) e Aydan (Neslihan Yeldan) non vedranno l’ora di attuare il piano escogitato per far rimanere da soli la paesaggista Eda e il ricco architetto Bolat per un po’ di tempo, con la speranza di favorire il tanto atteso ritorno di fiamma tra i due.