Su Canale 5 prosegue la messa in onda della soap opera turca intitolata Love is in the air (titolo originale Sen Çal Kapimi).

Gli spoiler dell’episodio che verrà trasmesso sul piccolo schermo italiano mercoledì 24 novembre 2021, dicono che Eda Yildiz (Hande Erçel) e Serkan Bolat (Kerem Bürsin) dopo aver finto di essere dei detective per risolvere un presunto caso di omicidio, verranno convinti da una troupe cinematografica a partecipare alle riprese di un improbabile film. Dalle anticipazioni si evince che, in questa circostanza, un'attrice chiamata Puren, dimostrerà che l’architetto non le è affatto indifferente, facendo così ingelosire la giovane studentessa.

Spoiler Love is in the air, puntata del 24 novembre: Erdem commette un grosso sbaglio

Nella 140^ puntata della fiction di genere romantico e commedia che è in programma sulla rete ammiraglia Mediaset mercoledì 24 novembre 2021, a causa di una dimenticanza del distratto Erdem (Sarp Bozkurt) e braccio destro di Serkan il gruppo verrà smascherato. La situazione prenderà una brutta piega, quando quest’ultimo e Eda - in veste di improvvisati investigatori - rischiereranno seriamente di fare i conti con una grave minaccia, a causa del grosso errore commesso dall’impiegato dell’azienda Art Life. Proprio quando tutto sembrerà perduto, però, la presunta vittima arriverà nella sua abitazione dopo essere sfuggita alla morte.

Melek tiene sotto controllo Selin, Serkan fa colpo su un’attrice: trama del 24 novembre

A questo punto mentre Melek (Elçin Afacan) non smetterà di controllare la diabolica Selin (Bige Önal), la giovane Yildiz e il ricco architetto saranno coinvolti in una nuova avventura. Questa volta i due dovranno prendere parte a un improbabile film: durante il set delle riprese non passerà di certo inosservato l’interesse che un’attrice manifesterà verso Serkan da cui sarà attratta fisicamente.

Eda non nasconderà la sua evidente gelosia nei confronti del suo amato.

Quando poi arriverà la sera, i due campeggiatori decideranno di cenare in un ristorante situato presso le vicinanze.

Per concludere Leyla (İlkyaz Arslan) dopo essersi affidata a uno dei soliti metodi per determinare il sesso della creatura che Piril (Bige Önal) ha annunciato di aspettare dopo le nozze, comunicherà alla sua amica e al futuro padre Engin (Anıl İlter) che diventeranno genitori di un maschietto.