Sorprende sempre più il pubblico italiano la telenovela iberica Una vita. Nel corso degli episodi che andranno in onda su Canale 5 da lunedì 22 a domenica 28 novembre 2021 Javier Velasco sarà messo fuori gioco, visto che Genoveva Salmeron riuscirà a sbarazzarsi di lui con l’aiuto della domestica Laura Alonso.

Maite Zaldua invece dopo essersi rifatta viva a seguito del decesso di Ildefonso Cortes, sarà intenzionata a lasciare Acacias 38 insieme a Camino Pasamar.

Spoiler Una vita, puntate al 28 novembre: Laura uccide Velasco, Felipe trova un fazzoletto con le iniziali di Marcia

Nelle puntate che verranno trasmesse sulla rete ammiraglia Mediaset dal 22 al 28 novembre 2021, Velasco non appena si renderà conto che Genoveva ha tentato di avvelenarlo cercherà di ucciderla senza riuscirci: a intervenire in difesa della darklady ci penserà Laura mettendo fine all’esistenza del suo ricattatore. A questo punto Salmeron dopo aver fatto tornare a casa il marito Felipe, ordinerà ai domestici di non parlare all’uomo del suo passato per nessun motivo su richiesta dei medici.

Non passerà molto, per vedere Alvarez Hermoso trovare in un cassetto un fazzoletto con le iniziali di Marcia.

Genoveva darà il suo consenso per un incontro tra suo marito e Ramon, con l’obiettivo da parte di quest’ultimo di riuscire a fare pace con l’amico poiché continuerà a credere che sia l’assassino della sua defunta moglie Celia per aver perso la memoria. Felipe non appena si troverà in compagnia di Palacios e Liberto, gli domanderà cosa pensano del suo rapporto con Genoveva.

In seguito quest’ultima inizierà a non essere affatto tranquilla, poiché non nasconderà il suo turbamento quando vedrà il marito chiacchierare con Laura. La situazione si complicherà, non appena Salmeron sorprenderà Felipe insieme al commissario Aurelio Mendez.

Maite decisa a tornare a Parigi con Camino, i Dominguez ricevono una lettera dalla figlia Cinta

Intanto Anabel farà sapere a Camino che suo padre e sua madre hanno convolato a nozze. La figlia di Marcos non appena conoscerà Maite, capirà subito che si tratta di colei che la sua sorellastra non ha smesso di amare: Anabel su ordine della giovane Pasamar non dovrà parlare con nessuno del ritorno della pittrice.

In seguito precisamente quando i novelli sposi Felicia e Marcos rimetteranno piede ad Acacias 38, Anabel inviterà l'ex ristoratrice a chiarire con la figlia. Maite invece dopo aver incontrato Liberto, gli dirà di essere tornata in paese per trasferirsi a Parigi al fianco di Camino.

José Miguel servendosi della complicità di Jacinto farà arrestare Puerta, il falso medico che si è preso gioco di sua moglie Bellita.

A questo punto i Dominguez riceveranno una missiva da parte della figlia Cinta. La signora del Campo dopo essersi emozionata per le parole scritte dalla sua consanguinea non si arrenderà, visto che vorrà provare altri medicinali con la speranza di riuscire a recuperare la sua voce.

Infine Ramon e Lolita faranno una sorpresa ad Antonito, quando sarà nominato deputato.