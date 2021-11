Passioni, intrecci e colpi di scena continuano a rendere movimentate le trame della serie televisiva Il Paradiso delle Signore. Nell’episodio che occuperà Rai 1 il 25 novembre 2021 Marcello Barbieri (Pietro Masotti) sarà deciso a uscire allo scoperto con Ludovica Brancia di Montalto (Giulia Arena). Nello specifico il barista vorrà vivere alla luce del sole la sua storia d’amore con la fanciulla, che però purtroppo non se la sentirà di assecondarlo.

Il Paradiso delle signore, spoiler del 25 novembre: Adelaide apprende che le indagini sulla morte di Achille sono state riaperte

Gli spoiler riguardanti ciò che succederà nel corso della 54^ puntata in onda su Rai 1 giovedì 25 novembre 2021, raccontano che Flora (Lucrezia Massari) continuerà ad avere un pensiero fisso in mente dopo aver notato un dettaglio in una fotografia del suo defunto padre Achille (Roberto Alpi) in cui ha messo le mani per merito di Cosimo (Alessandro Cosentini).

Intanto anche Adelaide (Vanessa Gravina) farà fatica a nascondere la sua evidente preoccupazione, poiché arriverà a temere il peggio non appena saprà che le indagini per far luce sul misterioso decesso di Ravasi sono ripartite.

Stefania (Grace Ambrose) nel frattempo verrà a conoscenza che colui che ha scritto l’articolo che racconta la storia di dei bisognosi sfrattati è il giornalista Marco (Moisé Curia), nipote della contessa di Sant’Erasmo, quindi il ragazzo che non è indifferente agli occhi della sua sorellastra Gemma (Gaia Bavaro).

Maria si vuole recare a Roma per chiarire con Rocco, Umberto trova Flora nel suo studio privato

Maria (Chiara Russo) è sempre più gelosa e stranita dal fatto che il suo fidanzato Rocco (Giancarlo Commare) abbia preferito non metterla al corrente del suo cambio di alloggio, così sarà decisa a recarsi a Roma con l’obiettivo di riuscire ad avere un chiarimento con il giovane ciclista siciliano.

Marcello invece dimostrerà di essere stanco di continuare ad amare Ludovica in segreto e le dirà di voler far sapere pubblicamente che stanno insieme: la giovane Brancia di Montalto purtroppo la penserà diversamente, dato che crederà che non sia ancora arrivato il momento di vivere in pubblico la sua relazione con il barista.

Infine accadrà qualcosa di inaspettato tra Flora e il commendatore Umberto (Roberto Farnesi), dopo che quest’ultimo sorprenderà alla sprovvista la stilista all’interno del suo studio privato senza aver ricevuto il suo consenso.