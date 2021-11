La serie televisiva Love is in the air andata in onda per la prima volta nel 2020 sul canale Fox e che prevede due stagioni, sta continuando ad appassionare il pubblico italiano. Nel corso della puntata in programmazione su Canale 5 l’11 novembre 2021, Piril verrà investita da un’auto: per fortuna si tratterà soltanto di un grosso spavento, perché la donna rimarrà incolume.

Spoiler Love is in the air, 11 novembre: Aydan, Ayfer e Seyfi fanno addormentare Deniz

Non mancheranno sorprese e momenti di tensione neanche nel 129° episodio, che verrà trasmesso sulla rete ammiraglia Mediaset giovedì 11 novembre 2021.

Dalle anticipazioni si evince che finalmente Deniz (Sarp Can Köroğlu) verrà trovato da Aydan, Ayfer e Seyfi: questi ultimi decideranno di portare a casa il barista per dissetarlo, ma soprattutto vorranno fargli firmare le carte dell’annullamento del suo matrimonio con Eda. In particolare Seyfi passerà all’attacco, visto che su richiesta di Aydan e Ayfer farà bere a Deniz una bevanda che solitamente utilizza la signora Yildiz per chiudere occhio la notte. I telespettatori scopriranno che la zia di Eda aveva sciolto dei sonniferi nella bibita destinata a Deniz che faranno subito effetto, visto che si addormenterà.

Trama Love is in the air, 11 novembre: Kemal deciso a riavere al suo fianco Aydan, Engin teme per la vita di Piril

Successivamente Kemal (Sinan Taymin Albayrak) essendo socio maggioritario di Ates, un prestigioso cliente dell’azienda Art Life, comincerà a lavorare con Eda e Serkan. Da una parte Eda sarà convinta che Kemal sia una brava persona, mentre dall'altra parte il facoltoso architetto avrà dei sospetti.

Quindi senza ombra di dubbio Eda avrà un occhio di riguardo nei confronti del vecchio amore di Aydan. Nel contempo a proposito di quest’ultima, Kemal farà di tutto per riaverla al proprio fianco a differenza della sua ex fiamma che invece continuerà a prendere le distanze da lui.

Intanto Piril per fortuna si salverà dopo aver avuto un incidente: nonostante ciò, Engin non farà subito un sospiro di sollievo, poiché non appena metterà piede in ospedale per accertarsi delle condizioni di salute della sua amata e del loro bambino che aspetta, temerà il peggio.

Il migliore amico di Serkan quando vedrà il corpo senza vita di una donna dai capelli rossi con il volto coperto da un lenzuolo, penserà si tratti di colei che ha sposato commettendo un grosso errore.