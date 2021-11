Cambio programmazione per la fiction Imma Tataranni 2 con protagonista Vanessa Scalera. Le anticipazioni rivelano che ci saranno delle novità legate alla messa in onda delle prossime puntate di questo secondo capitolo, dato che la fiction non sarà trasmessa tutta in una volta sola. La Rai, infatti, ha scelto di dividere in due parti gli appuntamenti previsti per la seconda stagione e così, dopo la quarta puntata, la serie sarà sospesa e tornerà in onda nel 2022.

Stop per Imma Tataranni 2: la fiction sospesa alla quarta puntata

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti il cambio programmazione di Imma Tataranni 2 rivelano che martedì 9 novembre andrà in onda la quarta e ultima puntata del primo ciclo di appuntamenti con la seconda stagione.

La Rai, infatti, ha scelto di non trasmettere la fiction tutta in una sola volta, bensì di dividerla in due cicli di episodi.

Dopo la buona performance delle puntate trasmesse fino a questo momento, la fiction con Vanessa Scalera sarà sospesa dal palinsesto, salvo poi tornare in onda nel 2022.

Per il nuovo anno, infatti, sono previste quattro nuove puntate inedite della fiction, la quale pare che verrà trasmessa nel corso della stagione primaverile.

Ecco quando torna in onda Imma Tataranni 2 su Rai 1

Nuove indagini attendono il procuratore più famoso del piccolo schermo, che con il suo modo di fare schietto e diretto ha saputo conquistare il gradimento del pubblico della rete ammiraglia.

La seconda stagione di Imma Tataranni, infatti, si sta rivelando un vero trionfo dal punto di vista dell'auditel, con una media che arriva a superare la soglia dei cinque milioni di spettatori.

Trattasi di uno dei risultati migliori, per il genere fiction, registrato dalla Rai nel corso di questi mesi, dato che le serie trasmesse nel periodo autunnale 2021 non hanno mai raggiunto e superato la soglia dei cinque milioni di fedelissimi.

Imma divisa tra il marito e Calogiuri: anticipazioni Imma Tataranni 2

Cosa succederà nel corso delle nuove puntate di Imma Tataranni 2 in onda nel 2022?

Al centro dell'attenzione continueranno a esserci anche le vicende sentimentali del procuratore che presta servizio a Matera.

In una recente intervista, infatti, l'attore che veste i panni di Calogiuri ha ammesso che Imma perderà completamente la testa per lui, al punto da mettere in discussione il suo matrimonio.

Insomma, la crisi sentimentale di Imma Tataranni proseguirà anche nel secondo ciclo di episodi di questa seconda stagione, anche se i fan sperano che alla fine il procuratore possa essere fedele a suo marito, interpretato da Massimiliano Gallo.