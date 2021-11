Tanti colpi di scena accadranno nel corso della 2^ stagione di Love is in the air, che debutterà da martedì 30 novembre sui teleschermi di Canale 5.

Le trame della serie tv con protagonista l'attore Kerem Bursin annunciano che per Melo arriverà forse l'amore. In particolare, la migliore amica di Eda Yildiz si innamorerà di Burak, con il quale scatterà perfino un bacio.

Anticipazioni Love is in the air: Burak è innamorato di Eda

Le anticipazioni di Love is in the air, riguardanti le nuove puntate trasmesse in prima visione nelle prossime settimane annunciano che i telespettatori faranno la conoscenza di Burak, il gestore del bar dove lavora Eda (Hande Ercel) per curare la parte paesaggistica dell'hotel.

In dettaglio, il giovane rappresenterà una specie di figura paterna putativa per Kiraz, visto che la bambina lo chiamerà spesso con il nomignolo Bubà. Inoltre, Burak si dimostrerà innamorato da sempre della Yildiz, sebbene non abbia mai avuto il coraggio di dichiarare apertamente i propri sentimenti.

La vita del ragazzo cambierà dopo l'arrivo di Serkan all'albergo al posto di Piril, vittima di un inconveniente a Istanbul. Il barista fingerà per un certo periodo di essere il padre di Kiraz, generato con la falsa moglie Melo. Tuttavia, la verità emergerà prepotentemente, scatenando altro dolore. Alla fine, Burak capirà che l'amore tra Eda e Serkan non è mai tramontato.

Melo prova dei sentimenti per il barista

Nelle 2^ stagione di Love is in the air, Burak si troverà in difficoltà quando Eda rivelerà a Serkan che Kiraz è in realtà la loro figlia.

L'architetto, a questo punto, riallaccerà i rapporti con la bambina, guardando con sospetto il legame confidenziale sorto con il barista. Per questo motivo, Bolat cercherà di impedire al ragazzo di stare da solo con Kiraz.

Dall'altro canto, Burak inizierà a diventare geloso della troppa vicinanza nata tra Eda e Serkan. Una sera, infatti, affogherà il dispiacere nell'alcool fino ad ubriacarsi.

Melo, a questo punto, correrà ad aiutare il giovane in evidente difficoltà.

A questo punto i telespettatori scopriranno che la migliore amica della fioraia ha iniziato a provare dei sentimenti per il barista, nonché suo capo.

Burak bacia Melo

Burak in preda ai fumi dell'alcool bacerà le labbra di Melo, dopo averle fatto una dichiarazione d'amore.

La ragazza, a questo punto, cercherà di ricambiare la manifestazione d'affetto, ma il barista si addormenterà sulle sue braccia. La mattina seguente, l'uomo dimostrerà di non ricordarsi niente di quanto accaduto con l'amica di Eda.