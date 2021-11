Chiara Nasti in queste ore è al centro del Gossip per una serie di dichiarazioni sul Grande Fratello vip. Nelle ultime ore, la giovane influencer aveva infatti condiviso un primo intervento critico rivolto al cast del reality di Mediaset.

Poco dopo il blogger Giuseppe Candela ha postato in rete un video del passato che la riguarda. Il filmato la immortala alle prese con i casting che lei stessa aveva fatto per entrare a far parte del Grande Fratello. Un post che Chiara Nasti non ha gradito, tanto che in un secondo intervento social sul GF Vip è tornata a rilasciare critiche sul reality, motivando la scelta di non prendervi parte.

Chiara Nasti dice la sua sul Grande Fratello vip 6

Nelle ore seguite alla 21^ puntata del Grande Fratello vip 6 Chiara Nasti si è riattivata a mezzo social, confidando al web la propria opinione critica maturata sul reality di Mediaset. Nell'intervento condiviso su Instagram, ha esordito con un primo post definendo il format dei vip un gruppo di "sfi*ati". Una dichiarazione che, in poco tempo, è circolata molto sul web.

A quel punto il blogger Giuseppe Candela ha pubblicato in rete di un video inedito, trapelato dal passato di Chiara Nasti. Nel filmato l'influencer è immortalata alle prese con un provino, che lei aveva realizzato in passato nel tentativo di essere inclusa tra i nuovi concorrenti del GF vip di alcune edizioni fa.

Sentitasi "sotto accusa", a questo punto Nasti ha poi effettuato un secondo intervento sui social, ancora molto critico verso il realità di Mediaset.

Chiara Nasti commenta il video dei casting del GF di alcuni anni fa

Nel nuovo intervento, Chiara Nasti si è lasciata quindi andare a uno sfogo su Instagram: “Tirare fuori cose passate per denigrare (non avevo neanche i tattoo, spacciandola per una cosa recente) non è da vigliacchi e bugiardi di più.

Io non sono la stessa di due tre anni fa. Come il resto di voi. La mia parola vale davvero così tanto? Oh, vi ringrazio. Il mio parere in merito non cambia però".

Poi aggiunge: "Tra sfi*ati comunque vi capite. La sfi*ata sono io che non accetta di partecipare a questi teatrini di tre centesimi. Oppure voi (non voi persone ovviamente) che mi continuate a pregare, a distanza di anni, di prenderne parte?

Le mie priorità e ambizioni sono davvero lontane da questo tipo di roba".

Insomma, Chiara Nasti ha lasciato intendere che non sarebbe interessata a partecipare al reality, in quanto non disposta a fingere in tv.