Tanti momenti emozionanti si vivranno nel corso delle nuove puntate di Love is in the air in programma nelle prossime settimane su Canale 5. Le trame turche della serie tv raccontano che Serkan Bolat troverà un modo originale per entrare nella vita di Kiraz, la figlia avuta da Eda Yildiz.

Anticipazioni Love is in the air: Serkan scopre di avere una bambina

Le anticipazioni di Love is in the air sulle nuove puntate previste prossimamente in Italia annunciano che Serkan accetterà finalmente di fare parte della vita di Kiraz.

Tutto inizierà quando Eda informerà l'architetto che hanno avuto una bambina durante i loro cinque anni di separazione.

Ovviamente la novità spiazzerà del tutto l'uomo, che ordinerà all'ex amata di tenere all'oscuro Kiraz dell'identità del padre. Nonostante questo, Bolat si renderà disponibile a fronteggiare tutte le spese economiche della bambina. Una decisione che offenderà moltissimo la Yildiz, visto che sua figlia non ha bisogno di soldi ma bensì di un padre che vegli su di lei.

Tuttavia, Serkan sembrerà pentirsi della sua decisione, tanto da fare ad Eda una rivelazione. L'uomo informerà la nipote di Ayfer di averla allontanata dalla sua vita quando i medici l'avevano detto che non sarebbe diventato facilmente padre per colpa delle cure contro il cancro. Inoltre, Bolat temerà che il tumore possa ritornargli da un momento all'altro visto che non è ancora passata la fase completa di totale remissione.

Per questo motivo, non vorrà che Kiraz si affezioni a lui nel caso dovesse morire.

Bolat disperato per la scomparsa della figlia

Nelle nuove puntate di Love is in the air, Engin consiglierà a Serkan di parlare con il dottore per capire se ci sono davvero possibilità di recidive del tumore al cervello. Fortunatamente il medico preciserà che ormai è completamente guarito, tanto da rivedere il suo piano su Kiraz.

L'architetto, infatti, apparirà disperato quando Eda lo avvertirà che la loro figlia è scomparsa.

Bolat, a questo punto, si unirà alle battute di ricerca e grazie all'intuito di Can e Engin riuscirà a trovare la bambina in riva al lago. Qui, Kiraz chiederà all'architetto di aiutarla a lanciare un palloncino con all'interno un messaggio per il suo papà, un astronauta sempre impegnato in missioni sulla luna.

L'architetto, così, scoprirà che sua figlia ha espresso il desiderio di conoscere finalmente suo padre in occasione del suo compleanno.

L'architetto interviene al compleanno di Kiraz vestito da astronauta

Da lì a poco, Serkan deciderà di essere sincero, tanto da vestirsi da astronauta per intervenire al compleanno della figlia. All'inizio, Kiraz apparirà frastornata quando Bolat si toglierà il casco, rivelando la sua vera identità. Poi, scoppierà di gioia dopo essere stata raggiunta all'esterno da entrambi i suoi genitori. Alla fine, la bambina preciserà che aveva chiesto che suo padre fosse simile all'architetto, a cui si era nel frattempo molto affezionata durante le sue preghiere.