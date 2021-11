Tante novità accadranno nel corso delle puntate di Love is in the air trasmesse dal 29 novembre al 3 dicembre su Canale 5. Le trame della Serie TV rivelano che Serkan Bolat si imbatterà in Eda Yildiz dopo aver sconfitto il cancro.

Anticipazioni Love is in the air, puntate 29 novembre - 3 dicembre: Serkan ha sconfitto il cancro al cervello

Le anticipazioni di Love is in the air sulle nuove puntate in onda da lunedì 29 novembre a venerdì 3 dicembre rivelano che Serkan si infurierà con Erdem quando darà il consenso per registrare alcune scene del film all'Art Life.

Engin e Piril, invece, scopriranno di attendere una bambina. Eda e l'architetto, intanto, faranno ritorno alla roulette alla fine delle riprese. Qui la coppia verrà raggiunta da Puren, che proverà a ipnotizzare la fioraia per farle di dimenticare Bolat. Eda fingerà di essere stata ipnotizzata, ma sarà solo uno scherzo per far capire al figlio di Aydan cosa si prova a essere dimenticati dalla persona amata.

Eda, intanto, troverà gli esami diagnostici a cui è stato sottoposto Serkan e rimarrà sconvolta quando scoprirà che ha un tumore al cervello. Dop tale vicnda ci sarà un salto temporale di cinque anni, che mostrerà la fioraia madre di una bambina e impiegata come architetto paesaggista presso un albergo.

Dall'altro canto Serkan continuerà a vivere a Istanbul dopo aver sconfitto il cancro al cervello.

L'architetto si imbatte in Eda dopo molto tempo

Nelle puntate 29 novembre - 3 dicembre di Love is in the air, Piril inviterà Serkan a prendere il suo posto alla riunione con il direttore dell'albergo da ristrutturare. Nel tragitto verso l'albergo l'architetto si imbatterà in una bambina di nome Kiraz, intenta a raccogliere delle more.

Dopo aver rischiato di investirla, la piccola si farà accompagnare dalla mamma, che si trova proprio nell'albergo in cui è diretto Serkan. Qui Bolat si ritroverà davanti a Eda dopo molto tempo. Dopo un iniziale imbarazzo, i due si abbracceranno e si scambieranno qualche parola, per poi recarsi a bere un caffè insieme.

Aydan e Kemal, invece, festeggeranno l'inizio della loro convivenza sicuri che Serkan parta per tre mesi per New York.

Arriverà, però, il colpo di scena: Serkan ha rinunciato a partire a causa di un disguido. Per questo motivo il povero Kemal verrà "sbattuto fuori" dall'abitazione.

Kiraz intrattiene la famiglia con alcuni giochi di magia

Eda e Serkan, intanto, si aggiorneranno su quello che è successo in questi ultimi cinque anni. Purtroppo, però ciò che si diranno finirà per ferirli a vicenda. Nel frattempo Engin e Piril passeranno una serata a lume di candela, nonostante alcune difficoltà. Bolat, infatti, si presenterà senza preavviso dall'amico per avere alcuni consigli.

Yildiz, invece, pregherà Piril di tenere l'architetto lontano dall'hotel. Kiraz, intanto, intratterrà la famiglia con alcuni giochi di magia, mentre Aydan cercherà di informare suo figlio della sua storia con Kemal, ma non ci riuscirà.

Eda e Serkan si troveranno a lavorare insieme per la ristrutturazione di un albergo a Sile, una collaborazione che sarà difficile fin da subito. Alla fine l'architetto inviterà l'ex fidanzata a cena per parlare di alcune questioni lasciate in sospeso, dopo essersi scusato per il comportamento tenuto durante la presentazione del suo progetto.