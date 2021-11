Dopo aver pubblicato una Instagram Story in cui bacia una ragazza, intorno alla figura di Madame è esploso il Gossip. Sui social e sui giornali, subito la misteriosa ragazza è stata indicata come la nuova fidanzata della cantante che qualche tempo fa non aveva fatto mistero della sua bisessualità. Ma su Twitter si è andati oltre, indagando sulla giovane in questione, riconosciuta come una ex compagna di scuola di Sangiovanni, con il quale Francesca, questo il vero nome dell'artista, ha collaborato nell'ultimo singolo 'Perso nel buio'. A questo punto, la giovane vicentina ha preso la parola per mettere a tacere i pettegolezzi.

Madame smentisce di essere fidanzata con una ragazza

'Veramente credete che vi darei in pasto una cosa delicata come un mio possibile fidanzamento?', ha esordito Madame nella sua ultima Instagram Story, chiarendo che non è sua volontà, almeno per il momento, condividere sui social la sua vita. 'La mia vita privata è mio patrimonio', ha chiarito l'artista che nonostante la sua giovane età ha conquistato grandissimi traguardi, come la conquista della Targa Tenco nel 2021. La vicentina è andata dritta al punto affermando che si tratta solo di fatti suoi.

Quello che vedete sui social è tutto materiale condivisibile', ha proseguito nel suo sfogo Madame, che evidentemente non ha gradito per nulla tutto il polverone che una sua foto ha suscitato.

La giovane ha detto inoltre che sul suo profilo social condivide momenti della sua vita come viaggi, esperienze, amicizia, ma in nessun caso si tratta di eventi che concernono la sua privacy, un aspetto sul quale Francesca è sempre stata perentoria, dividendo nettamente il lavoro e la sfera intima.

L'artista: 'Si ricama sulle bugie'

Madame, però, non ha chiuso completamente alla possibilità, qualora lo desiderasse, di condividere con i fan alcuni aspetti della sua sfera privata. Infatti, la cantante ha detto che se un giorno sarà sua volontà condividere, sarà lei a farlo, ma in modo opportuno, cioè spiegando perché lo sta facendo e perché, in quel caso, ci sarebbero dei buoni motivi per esporsi.

'Non mi piace tanto quando si ricama sulle bugie', ha poi detto visibilmente infastidita Madame che in più di un'occasione ha dimostrato di non essere interessata al gossip.

L'artista, che ha anche il merito di aver creduto per prima nelle capacità di Sangiovanni, ha così definitivamente spento le voci che la volevano fidanzata ad una ragazza. Inoltre, a quanto risulta dalle storie Instagram, Madame non si sarebbe mai aspetta che uno scatto con un'amica avrebbe suscitato tanto scalpore, ma è evidente che Francesca è molto seguita per cui, come per ogni altro personaggio del mondo dello spettacolo, ogni azione viene messa sotto la lente d'ingrandimento. C'è da dire, però, che su Twitter il gesto della giovane è stato accolto positivamente, come un messaggio che va oltre ogni pregiudizio.