Il rapporto di amicizia tra Soleil Sorge ed Alex Belli, all'interno del Grande Fratello Vip 6 sta andando a corrente alternata. Recentemente sono capitati degli eventi che hanno messo in crisi la loro relazione amicale. La fashion blogger e l'attore hanno comunque trascorso la notte decidendo di parlare del loro legame, tirando le somme su quanto successo nelle ultime settimane. Il 38enne e l'italo-americana hanno anche sottolineato il loro affetto reciproco che li sprona a proseguire il percorso all'interno della casa più spiata d'Italia.

Il rapporto d'amicizia fra Soleil e Alex

L'amicizia fra Alex Belli e Soleil Sorge è sorta improvvisamente divenendo, con il tempo, sempre più intima. Non sono mancati i discorsi relativi ad un possibile flirt fra l'attore e l'influencer, dentro la casa del GF Vip 6, nonostante il 38enne sia legato da diversi anni ad un rapporto sentimentale con Delia Duran. Dall'altra parte l'italo-americana ha dichiarato nel loft di Cinecittà di essere innamorata di un uomo misterioso che continua a spedirle messaggi affettuosi attraverso gli aerei. Soleil ha notato la rabbia di Delia che non ha gradito l'avvicinamento fra lei e Belli. Inoltre, la fashion blogger ha notato l'insistenza generale con cui si parlava di qualcosa in più di un'amicizia ed ha deciso di prendere le distanze dal compagno d'avventura, giungendo persino a sospettare che l'attore le stia mentendo.

Alex Belli paragona Soleil e lui a due bambini che si affacciano al mondo

In seguito all'ultima puntata del Reality Show condotto da Alfonso Signorini di lunedì 15 novembre 2021, Alex Belli e Soleil Sorge hanno anche litigato. Il motivo della discussione è da rinvenire in una frase non felice pronunciata dall'attore tirando in ballo Davide Silvestri.

Nelle ultime ore, però, sembrerebbe che fra l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ed il 38enne sia tornato il sereno e i due hanno deciso di passare la notte nello stesso letto per avere l'opportunità di chiarire la loro situazione. Alex Belli ha paragonato lui e Soleil a due bambini che vogliono divertirsi affacciandosi al mondo.

Secondo l'attore sono stati condotti a creare qualcosa che non li rappresenta, specialmente perché loro sono stati chiarissimi. Il gieffino ha confidato di non comprendere cosa ci possa essere di male nel loro rapporto di amicizia.

La replica di Soleil Sorge

La fashion blogger ha tentato di comprendere i pensieri del compagno d'avventura e ha evidenziato che dall'esterno provengono tanti messaggi molto belli sul loro legame. L'influencer ha confidato all'attore che è tutto così bello ed è stato il motivo che l'ha tenuta in vita nella casa del Grande Fratello Vip 6. Soleil ha però aggiunto: "Ad un certo punto è stato tutto preso troppo seriamente". Alex ha replicato affermando che in puntata non riusciva a parlare con lei, ma non vedeva l'ora di poter chiarire.