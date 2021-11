Il Paradiso delle Signore è la popolare soap di successo di Rai 1. Giunta alla sesta stagione, la fiction daily continua ad appassionare i telespettatori, i quali sembrano apprezzare le nuove e intricate trame della soap. Li dimostrano gli ottimi ascolti registrati ogni giorno e l'alta percentuale di share che in alcune puntate ha anche sfiorato punte del 20%. Proprio in virtù del costante apprezzamento da parte del pubblico, recentemente si è diffusa la voce su una possibile trasferta in prima serata. In attesa di conferme o smentite, Vanessa Gravina, alias Adelaide di Sant'Erasmo, ha detto la sua sull'argomento.

"È antipatico", ha ammesso l'attrice.

Rumor su Il Paradiso delle signore 6: potrebbe andare in onda in prima serata

Le storie de Il Paradiso delle signore si possono idealmente dividere in due parti. La prima, composta dalle prime due stagioni in formato fiction, è stata trasmessa su Rai 1 in prima serata. La seconda, invece, a partire dalla terza stagione è in formato soap e va in onda dal lunedì al venerdì nel primo pomeriggio. Secondo ad alcune voci di corridoio, le due cose potrebbero "convergere", portando la soap in prime time. Sarà così oppure rimarranno soltanto pettegolezzi? I fan della celebre fiction potrebbero anche gioire della messa in onda in prima serata, ma non tutti sembrano d'accordo con l'ipotesi di una trasmissione settimanale.

In una recente intervista rilasciata al settimanale Mio, Vanessa Gravina ha ammesso: "Spero di no".

Vanessa Gravina contraria alla prima serata de Il Paradiso delle signore 6: 'È antipatico'

Nel corso dell'intervista rilasciata da Vanessa Gravina è emersa la sua opinione sull'eventuale messa in onda in prime time. Il volto di Adelaide di Sant'Erasmo si è mostrata categorica sull'argomento augurandosi che non accada.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

"Se il pubblico si affeziona ad un prodotto che guarda quotidianamente, è antipatico spostarlo", ha motivato l'attrice de Il Paradiso delle signore, tirando in ballo le preferenze e le abitudini dei telespettatori. Insomma, l'interprete della contessa sembra contraria all'ipotesi della prima serata, poiché potrebbe danneggiare la natura stessa della soap.

L'interprete di Adelaide parla del suo personaggio ne Il Paradiso delle signore: 'Ha un'ironia tagliente'

Vanessa Gravina interpreta il ruolo di Adelaide di Sant'Erasmo da ben quattro stagioni de Il Paradiso delle signore. Il personaggio si è sempre distinto per il sarcasmo e la schiettezza che la caratterizza in tutte le vicende di cui è protagonista. Sempre nel corso dell'intervista riportata dal settimanale Mio, Vanessa Gravina ha parlato del suo personaggio, ammettendo: ''Ha un'ironia tagliente''. Tuttavia, la contessa non è solo la cinica e fredda donna che il pubblico conosce. Per la sua interprete "Adelaide è fragile e insicura, oltre che paranoica". Inoltre, l'attrice ha parlato di quelli che crede siano i pregi della contessa: "È simpatica, dice in faccia ciò che pensa è diretta".