Elodie e Marracash non stanno più insieme. Dopo i numerosi rumors sulla rottura, è arrivata la conferma da parte del rapper. In un'intervista al Corriere della Sera, il cantante ha deciso di spiegare perché ha inserito la sua ex fidanzata nella copertina del nuovo disco. Come riferito dal diretto interessato, i due hanno deciso di interrompere la relazione mantenendo un rapporto civile.

Le parole del cantante

Il 42enne di origini siciliane, per la prima volta ha parlato della fine della storia con Elodie. In un'intervista di presentazione del suo nuovo album "Noi, loro, gli altri", il cantante ha precisato che i due sono rimasti in ottimi rapporti.

Marracash ha inserito l'ex fidanzata sulla cover dell'ultimo lavoro non perché ci sia un ritorno di fiamma in corso, ma per un altro motivo: "Ci siamo conosciuti sul set di un video e abbiamo pensato che sarebbe stato bello chiudere il cerchio con un altro video".

Il rapper si è detto entusista di avere messo una foto dell'ex allieva di Amici di Maria sul nuovo album, insieme alla sua famiglia. Sebbene il diretto interessato non abbia svelato i motivi dell'addio, ha riferito che la coppia ha scelto di dirsi addio durante la lavorazione del disco. Marracash, in seguito ai Gossip che hanno coinvolto la coppia, ha rivelato di non averne mai voluto parlare sui social.

L'ex di Marracash compare nel video di Crazy Love

Durante l'intervista, Marracash ha fatto sapere che la fine della relazione con Elodie è stata trattata nel brano "Crazy Love". La stessa ex fidanzata compare anche nel video: la lei descritta come la pelle d'ambra e capelli rosa, è proprio la cantante romana. Stando a quanto riferito da Marracash, nella clip viene messo in scena il rapporto della coppia e termina con l'uccisione di entrambi.

Nel corso dell'intervista, il giornalista ha chiesto al 42enne se avesse ritrovato l'amore come Elodie. Il diretto interessato, però, ha risposto con un messaggio criptico: "Ho chiesto a Ornella Vanoni se esiste veramente o se è qualcosa in cui vogliamo credere come Gesù..."

La presunta stoccata a Fedez

Nel nuovo disco di Marracash sembra essere presente anche una frecciatina a Fedez, attraversoil brano "Cosplayer".

Nel testo si parla di chi intraprende delle batteglie, senza crederci davvero. Il rapper ha precisato di non avere nulla di personale contro il marito di Chiara Ferragni: "Io e lui abbiamo visioni opposte".

Per Marracash, Fedez parla di un impegno che vedrà i suoi risvolti in futuro senza essere realmente a conoscenza del problema. Il cantante ha affermato che lui può parlare di persone che hanno scontato una pena in una casa circondariale, perché le conosce, così come Elodie potrebbe parlare di persone gay in quanto sono presenti nella sua famiglia.