Galeotto fu un bacio scambiato in macchina: le voci sulla fine della storia tra Elodie e Marracash trovano conferma in uno scatto rubato dal settimanale Chi, che ha pizzicato la cantante mentre si scambia effusioni appassionate in auto con l’ex modello Davide Rossi, attualmente marketing manager per Armani. Già da tempo circolavano voci di una rottura tra l’interprete di “Vertigine” e il rapper dominatore nelle classifiche del 2020: i due non apparivano più insieme da mesi, nonostante il massimo riserbo tenuto da entrambi sullo stato di salute della loro relazione.

Il bacio all’aeroporto, prima che Elodie partisse per girare un film in Puglia

In molti avevano capito che il barometro della storia tra Marracash ed Elodie segnava tempesta: il settimanale già alcune settimane fa aveva anticipato la notizia della possibile relazione tra la cantante e Davide Rossi. Il nuovo numero del periodico diretto da Alfonso Signorini conferma quanto scritto in precedenza, pubblicando anche uno scatto inequivocabile in cui si vede la nuova coppia baciarsi dentro un’automobile parcheggiata nei pressi dell’aeroporto di Linate a Milano. Secondo quanto riporta la rivista, Davide Rossi stava salutando Elodie che si apprestava a prendere un volo per Bari. Infatti nelle prossime settimane l’interprete di “Andromeda” sarà impegnata nella sua prima prova di attrice in Puglia, dove girerà il film "Ti mangio il cuore" di Pippo Mezzapesa, nel ruolo della moglie di un boss della mafia del Gargano.

Il settimanale aveva già anticipato la relazione ta Elodie e Davide Rossi

Come detto, il settimanale già a metà ottobre aveva parlato di Davide Rossi come possibile nuova fiamma di Elodie. Infatti quella volta c’era stato il primo avvistamento ufficiale della coppia, durante una serata trascorsa a Milano con un gruppo di amici, tra i quali anche Mahmood.

In particolare il fotografo aveva immortalato i due mentre rientravano insieme a casa della cantante. Davide Rossi in passato era apparso in televisione per una brevissima partecipazione all’Isola dei Famosi del 2010, insieme ad altri due modelli, con il compito di sostenere per pochi giorni le concorrenti donne di quell’edizione.

Dopo quell’esperienza era tornato a sfilare, per poi passare a lavorare nell’area marketing di Armani.

Non solo Elodie: le voci di una nuova fiamma per Marracash

Nonostante la storia tra Elodie e Marracash fosse molto ben vista dal pubblico, da tempo erano evidenti i segni di qualche scricchiolio all’interno della coppia di “Margarita”. Nelle scorse settimane, in contemporanea con i primi Gossip sulla nuova relazione tra la cantante e Davide Rossi, Dagospia aveva riportato l’indiscrezione di una love story tra il rapper della Barona e la cantante Rosmy. Tuttavia Marracash su Twitter aveva risposto in maniera molto colorita alle indiscrezioni: “Ma chi c…o è questa? Ma chi l’ha mai vista?”, aveva scritto a proposito di quelle voci.

Tuttavia, già a fine settembre, Elodie aveva ammesso che il rapporto con Marra, iniziato nel 2019, stava diventando faticoso, anche se era ancora stimolante. Da quelle parole i fan avevano compreso che i sospetti sulla fine della relazione, alimentati dalla mancanza di immagini che ritraevano i due insieme sui social, non fossero del tutto infondati.