Continua su Canale 5 l'appuntamento con la Serie TV americana "Beautiful", che viene trasmessa dal lunedì al sabato, con orario di inizio fissato alle ore 13:40.

In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 22 a sabato 27 novembre, Steffy bacerà appassionatamente Finnegan e Hope rimprovererà a Liam di essere geloso della relazione tra i due.

Inoltre Zoe rifletterà se accettare o meno la proposta di Carter di andare a vivere insieme, mentre Spencer - dopo averci a lungo pensato - darà il proprio benestare al legame tra la giovane Forrester e il suo nuovo fidanzato.

Steffy bacia appassionatamente Finnegan

Nelle puntate di "Beautiful" che saranno mandate in onda dal 22 al 27 novembre, Liam continuerà ad essere particolarmente contrariato dal fatto che Finn continui a corteggiare Steffy. Spencer tornerà a casa da Hope e le racconterà tutte le sue perplessità sull'uomo.

Logan però lo farà riflettere, dicendogli come quella che prova lui altri non è che gelosia. Intanto Steffy sarà sempre più presa dalle attenzioni che Finnegan riversa nei suoi riguardi e verso Kelly e gli darà un bacio appassionato.

Zoe riflette se accettare o meno la proposta di Carter

Secondo le anticipazioni televisive fino al 27 novembre, Finnegan sarà sempre più felice di aver conosciuto Steffy, ma sarà molto dispiaciuto dalla ripetuta diffidenza che Liam ha verso di lui.

Steffy parlerà pure con suo fratello Thomas e gli ribadirà come Liam debba accettare le sue scelte e che nessuno possa impedirle di vivere la sua relazione con Finn. Intanto Hope si renderà conto del comportamento di Liam e gli chiederà di lasciare vivere liberamente Steffy senza alcun condizionamento esterno.

Nel frattempo Zoe proseguirà nel suo corteggiamento con Zende.

La giovane Buckingham sarà molto indecisa sul da farsi, in considerazione del fatto che Carter le ha chiesto espressamente di trasferirsi insieme a lui. La ragazza però è consapevole di provare una forte attrazione per Zende. In tutto questo Steffy non avrà più dubbi e dichiarerà tutto il suo amore a Finnegan.

Liam accetta il legame tra Steffy e Finnegan

In base agli spoiler della prossima settimana, Hope non ne potrà più della situazione surreale venutasi a creare e persuaderà Liam affinché pensi solo ed esclusivamente alla sua famiglia. Logan riterrà infatti che il marito debba permettere in tutta serenità a Steffy di potersi frequentare con Finnegan.

In tutto questo - mentre i due si professeranno amore reciproco - sopraggiungerà Liam, ma stavolta il ragazzo instaurare un dialogo positivo con la giovane coppia. Lo Spencer infatti si scuserà per l'atteggiamento rivedibile avuto nell'ultimo periodo e annuncerà il suo benestare alla relazione. Infine Zende e Zoe si troveranno sempre di più in sintonia.