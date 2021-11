Mina Settembre 2 è stata confermata dalla Rai. La fiction campione di ascolti con protagonista Serena Rossi avrà una seconda stagione con un nuovo ciclo di puntate in prima visione assoluta, che si preannunciano dense di colpi di scena e sorprese. Al centro dell'attenzione continuerà ad esserci la protagonista Gelsomina che, in questo nuovo attesissimo capitolo, sarà chiamata a compiere la fatidica scelta finale che la vede divisa tra suo marito Claudio e l'affascinante Mimmo.

Retroscena Mina Settembre 2: ecco cosa succederà nelle nuove puntate

Nel dettaglio, la prima stagione di Mina Settembre si è conclusa con un punto interrogativo enorme che riguardava la protagonista, interpretata da Serena Rossi.

Gelsomina, infatti, dopo aver provato dei forti sentimenti nei confronti del ginecologo Domenico (detto Mimmo) e dopo essersi riavvicinata anche al suo ex marito, si è trovata in una posizione difficilissima.

L'assistente social che si muove nella popolatissima Napoli, non ha saputo fare una scelta finale tra i due uomini che coesistono nella sua vita ma, finalmente, in questa seconda stagione arriverà il momento della resa dei conti finale.

A svelare i primi retroscena su Mina Settembre 2, ci ha pensato lo sceneggiatore Fabrizio Cestaro, il quale in una recente intervista ha svelato che per la protagonista comunicherà finalmente che strada intende intraprendere dal punto di vista sentimentale.

La scelta di Gelsomina tra Mimmo e l'ex Claudio

"Mina farà una scelta tra Claudio e Domenico", ha svelato lo sceneggiatore aggiungendo che questa è stata una delle battaglie che hanno compiuto con la Rai in merito alla seconda stagione.

A quanto pare, infatti, i vertici di Rai Fiction avrebbero preferito che l'indecisione di Gelsomina dal punto di vista sentimentale, proseguisse anche nelle nuove puntate che andranno in onda nel corso del 2022 in tv, ma così non sarà.

"Secondo noi è sbagliato continuare a mantenerla in quello stato. Mina prenderà una decisione, ve lo posso assicurare", ha svelato lo sceneggiatore della fiction con Serena Rossi, confermando così che la scelta sarà fatta.

Dopo Mina Settembre 2, Serena Rossi sarà 'La Sposa'

Con quale dei due uomini deciderà di proseguire il suo cammino di vita?

Tornerà con l'ex marito Claudio oppure darà una svolta alla sua vita, fidandosi di Mimmo? Lo scopriremo nel corso delle prossime puntate di Mina Settembre 2.

Intanto, però, questo non sarà l'unico impegno televisivo per Serena Rossi, dato che nel 2022 sarà anche protagonista de La Sposa, una nuova fiction di Rai 1 dove si parlerà di "matrimoni per procura", molto diffusi in alcune zone d'Italia fino agli anni Sessanta.