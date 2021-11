Nella casa del Grande Fratello Vip due protagonisti indiscussi sono Soleil e Gianmaria. I due, dall'inizio del percorso, vivono una storia turbolenta e la permanenza in casa è stata caratterizzata da alti e bassi. Nonostante ciò nelle ultime ore la situazione pare essersi ribaltata e i due concorrenti pare abbiano fatto la pace.

GF Vip, Soleil e Gianmaria di nuovo amici

Come si è visto all'interno del reality, Gianmaria e Soleil vivono tra alti e bassi e il loro rapporto è caratterizzato da incomprensioni e continui litigi. Tuttavia è innegabile che alla base ci sia un sentimento di affetto e stima che entrambi provano.

Nonostante i due amici- nemici si siano detti in faccia di tutto e di più ed entrambi hanno espresso la volontà che uno dei due possa abbandonare al più presto la casa del Grande Fratello, questa notte durante una lunga chiacchierata, sembra esserci stato un riavvicinamento. La conversazione è partita da entrambi che si congratulano per aver seppellito l'ascia di guerra e stanno vivendo un momento di tregua piacevole. Tuttavia la Sorge non capisce i cambi di umore repentini da parte del ragazzo. Gianmaria, complice dell'idea che presto potrebbe uscire dalla casa, chiede a Soleil di vivere un'ultima festa in allegria, come due vecchi amici dicendo che passata tutta la marea e tutti gli scontri, è lecito che entrambi si divertano insieme.

L'imprenditore chiede infine a Soleil di passare del tempo insieme in armonia e promettendole di non darle più fastidio i due si scambiano una stretta di mano. La conversazione finisce con una confessione di Gianmaria dove dice alla ragazza: ''ti voglio un bene dell'anima''.

GF, Sophie ed Alex commentano il riavvicinamento tra Soleil e Gianmaria

Il riavvicinamento dei due desta sospetto ad alcuni inquilini della casa del Grande Fratello: Sophie e Alex, i quali hanno passato la serata a parlare in sauna, osservando la chiacchierata avuta da Sorge e Antinolfi. Sophie non ha dubbi e parte dicendo: “Probabilmente è tutta una strategia da parte di Gianmaria”, ammettendo che, ogni volta che l'imprenditore finisce in nomination tenta un riavvicinamento con la influencer per creare dinamiche e ottenere il consenso del pubblico, continua poi a dire che non trova coerenza a vederli vicini dopo tutte le cose che sono state dette.

Alex invece si dice contento che la situazione tra i due si stia risolvendo nonostante però anche lui nutre dei dubbi e si dice meravigliato, soprattutto su Soleil. La conversazione tra i due finisce con una Sophie dubbiosa che non vede di buon occhio questo riavvicinamento in quanto, secondo lei, sono state dette parole troppo pesanti da parte di entrambi.