Non si placa la bagarre su quanto accaduto sabato scorso tra Selvaggia Lucarelli e Morgan a Ballando con le stelle. Lo scontro in cui la giudice del dancing show di Rai 1 aveva definito l'esibizione dell'aspirante ballerino "una danza di una tribù dell'Amazzonia" ha lasciato dure conseguenze anche dopo la diretta televisiva. In un'intervista rilasciata a Fanpage, Marco Castoldi (vero nome di Morgan) ha annunciato di aver querelato Lucarelli per aver diffuso un messaggio privato su Instagram, in cui le porgeva le sue scuse per l'atteggiamento avuto nei suoi confronti in diretta.

Il cantante ha inoltre spiegato di aver scritto a Milly Carlucci per sottolineare l'inadeguatezza di Lucarelli a ricoprire il ruolo di giudice nella sua trasmissione.

L'appello di Morgan a Carlucci: 'Lucarelli distrugge solo per vanità'

"È molto attenta, molto vicina a tutto, lei vede che anche se c'è un bottone fuori posto", ha esordito così Morgan a Fanpage, parlando di Milly Carlucci, conduttrice di Ballando con le Stelle. "E allora, pensare che c'è una hater, una bullista che distrugge solo per vanità, per odio, è una cosa impossibile. Ha dimostrato di non essere all'altezza del ruolo" ha poi continuato l'ex frontman dei Bluvertigo, spiegando di aver fatto un appello alla conduttrice e ideatrice dello show di Rai 1 chiedendole il motivo per cui si ostinasse scegliere Selvaggia Lucarelli come giudice.

"Dovrebbe giudicare quello che ha visto e invece si mette invece si mette ad andare fuori tema imbarazzando me e tutta Italia", ha inoltre aggiunto Morgan, spiegando di essere rimasto infastidito dal modo in cui la giornalista aveva giudicato la sua performance di samba. "Non ha solo pubblicato una mia conversazione privata, ma una conversazione di un personaggio pubblico e ha aggiunto anche il commento denigratorio" ha infine chiosato il cantante, facendo chiarezza sulla motivazione per cui ha querelato Lucarelli.

La reazione di Selvaggia Lucarelli alla querela di Morgan

In un'intervista rilasciata lunedì 15 novembre 2021 a La Vita in Diretta, Selvaggia Lucarelli ha commentato così la querela di Morgan sporta nei suoi confronti dopo la lite: "Dovrebbe denunciarsi da solo". La giurata di Ballando con le stelle ha poi aggiunto sull'ex frontman dei Bluvertigo: "In tutti questi anni si è sempre sabotato da solo.

Va a X Factor e poi dice che è un brutto programma, poi va dalla De Filippi e si fa denunciare". Infine, la giornalista ha chiuso il suo intervento così: "Lui morde sempre la mano di chi gli tende una mano: è questo il problema di Morgan".