Giorgio Manetti, ex protagonista di Uomini e donne trono over e al centro della turbolenta relazione con la dama torinese Gemma Galgani, ha ammesso che gli piacerebbe poter tornare nel programma dei sentimenti di Maria De Filippi. Il motivo? Giorgio ha ammesso che il suo sogno sarebbe quello di poter conoscere meglio la dama Isabella Ricci, con la quale sente di avere un buon feeling. Tuttavia, Giorgio non intende tornare a sedersi stabilmente nel parterre dei protagonisti del programma Mediaset, bensì partecipare ad una puntata speciale.

Giorgio Manetti, Isabella e Gemma: le novità a Uomini e donne

Nel dettaglio, in queste ultime settimane hanno fatto molto discutere le dichiarazioni di Giorgio Manetti che, in una intervista al magazine della trasmissione di Canale 5, ha ammesso che gli piacerebbe poter conoscere meglio la dama Isabella Ricci.

Tali attenzioni da parte del cavaliere sono state ricambiate positivamente dalla dama Isabella che, successivamente, ha spezzato una lancia a favore dell'ex di Gemma Galgani, ammettendo che anche lei non si tirerebbe indietro nel caso in cui ci fosse la possibilità di conoscere meglio il cavaliere toscano.

Tuttavia, fino a questo momento, Giorgio non ha preso parte a nessuna nuova registrazione di Uomini e donne mentre Isabella è stata attaccata e criticata per queste sue affermazioni nei confronti di Manetti che, per la stragrande maggioranza degli spettatori, sarebbero state fatte soltanto per colpire la sua nemica giurata Gemma e metterla in crisi.

Il retroscena di Giorgio sul possibile ritorno a U&D

In queste ore, però, a lanciare un nuovo retroscena su quello che potrebbe accadere in futuro è stato proprio Giorgio Manetti.

Al settimanale diretto da Riccardo Signoretti, l'ex di Gemma ha ammesso che non tornerebbe a Uomini e donne come cavaliere del parterre over ma, al tempo stesso, non ha nascosto che gli piacerebbe prendere parte ad una puntata speciale del dating show per poter incontrare e conoscere Isabella Ricci.

"Non tornerei mai a sedermi tra i corteggiatori. Ma solo in una puntata speciale per conoscere Isabella Ricci", ha ammesso l'ex volto di Uomini e donne.

Gemma ritroverà Giorgio in studio a U&D?

Insomma una richiesta ben precisa quella del "gabbiano" che aveva fatto perdere la testa alla dama torinese, il quale ha ammesso che il suo sogno sarebbe quello di conoscere Gemma in un appuntamento speciale del programma Mediaset.

Quale sarà a questo punto la decisione finale di Maria De Filippi? C'è da scommettere che la presenza di Giorgio in studio, diviso tra Gemma e Isabella, sarebbe sicuramente fonte di ottimi risultati d'ascolto e per tale motivo, non si esclude che ciò possa accadere.