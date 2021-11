Nella quindi puntata di Ballando con le Stelle, in onda su Rai 1 sabato 13 dicembre, c’è stato un duro scontro tra Morgan e Selvaggia Lucarelli. Il giorno seguente l’accaduto, la giurata ha pubblicato i messaggi ricevuti in privato dal cantante. A quanto pare, l’artista ha chiesto scusa e ha ammesso di aver cercato lo show.

L’accaduto

Sulla pista di danza della trasmissione Ballando con le Stelle, Morgan e Alessandra Tripoli hanno portato in scena un samba. Al termine della performance, Carolyn Smith ha ammesso di non avere visto alcun passo tecnico.

A quel punto è intervenuta Selvaggia Lucarelli che ha confermato quanto detto dalla collega. Il giudizio della giornalista, però, ha mandato su tutte le furie Morgan.

Il cantante ha infatti cominciato a inveire contro Lucarelli: nonostante la conduttrice e la sua insegnante abbiano cercato di sedare gli animi, dalla bocca dell’artista sono uscite parole "pesanti" verso la giurata.

La giurata pubblica le chat private

Stando a una segnalazione riportata da una "talpa" presente a Ballando con le Stelle, dietro le quinte del programma Morgan avrebbe continuato ad attaccare l’entourage di Lucarelli. Il giorno seguente lo scontro, la giurata, su Instagram, ha fatto chiarezza. Scendendo nel dettaglio, la giornalista ha pubblicato alcuni messaggi ricevuti dal concorrente dove egli ha rivolto le proprie scuse.

A quanto pare, Morgan ha riferito che in puntata stava giocando e non aveva alcuna intenzione di offendere Lucarelli. Poi, l'uomo ha confidato che pensava che la stessa Selvaggia sarebbe stata al gioco: “Mi hai frainteso, mi dispiace. Io avevo intenzioni del tutto teatrali”. Dopo avere ribadito di essere dispiaciuto per quanto accaduto, il cantante ha invitato la giurata a parlarne di persona per chiarire.

La stoccata di Lucarelli

Sebbene Morgan abbia cercato di correre ai ripari per l’atteggiamento avuto sabato sera, Selvaggia Lucarelli non pare aver accettato le scuse. Al contrario, la donna ha lanciato una stoccata al concorrente di Ballando con le Stelle: “Io non recito con copioni e ruoli decisi da te, in uno stato di scarsa lucidità”.

Dopo il messaggio ricevuto, la giornalista ha invitato tutti coloro che avevano preso le difese dell’artista ad andare a nascondersi. Secondo Selvaggia Lucarelli, Morgan spesso saboterebbe sé stesso e - a causa del suo atteggiamento - cercherebbe di "far pagare i propri fallimenti alle persone hanno provato a consigliarlo e sostenerlo".