Da quando è uscito da Amici 20, classificatosi secondo dopo la fidanzata Giulia Stabile, per Sangiovanni la vita è totalmente cambiata: il cantante ha ribadito questo concetto in tutte le sue interviste e allo stesso modo ha espresso con fermezza quanto sia importante per lui potersi esprimere liberamente senza pregiudizi o preconcetti. Intervistato da Freeda, il vicentino ha ancora una volta ribadito questi concetti svelando che in passato per lui farsi capire non è stato facile: a scuola, con i coetanei, con i genitori. Adesso però, il diciottenne è apprezzato non solo per la sua arte ma anche per i messaggi di inclusività che non smette di lanciare ogni volta che ne ha l'occasione.

Il cantante: 'Nella vita ci sono un sacco di possibilità'

L'intervista che Sangiovanni ha realizzato per Freeda, in auto mentre giunge agli studi di registrazione dove lavora, parte dal racconto di come la sua vita è cambiata negli ultimi mesi. 'Una vita completamente diversa', ha detto il diciottenne che ha aggiunto di renderla il più normale possibile, visto che a tratti gli manca ciò che viveva prima, come ad esempio una normale uscita con gli amici, o la tranquillità. In ogni caso questo capovolgimento gli è stato utile: Sangio ha compreso che nulla è veramente irraggiungibile. 'Nella vita ci sono un sacco di possibilità', ha dichiarato l'artista.

Ad Amici, Sangiovanni si è sentito finalmente capito.

'Sono stato preso di mira parecchie volte, forse perché ero un po' vivace, un po' fuori dagli schemi', ha raccontato il cantante che la mentalità un po' chiusa del paese in cui è nato e cresciuto di certo non gli sono stati di aiuto. Sangio ha raccontato che un giorno una sua professoressa arrivò a dirgli che se continuava ad esporsi in quel modo nella vita avrebbe ricevuto solo schiaffi.

Di certo una frase che colpisce un ragazzino di 14 anni. E purtroppo le critiche da parte degli haters continuano ad arrivare perché mette lo smalto o indossa una gonna. Ma Sangio in maniera matura ha detto che soffre per chi ha un pensiero di questo tipo: insomma gli haters non hanno presa sul cantante.

Sangio: 'L'amore è alla base della vita'

'Mi sono sempre sentito libero mentalmente', ha detto fieramente Sangiovanni. Successivamente, l'artista ha proseguito parlando del suo ultimo singolo, Perso nel buio. A Freeda, Sangio ha detto di aver vissuto per mesi in hotel, dopo il talent, vedendo la sua famiglia pochissimo e vivendo la relazione a distanza con Giulia. 'tutto questo ti fa perdere un po' te stesso e forse non mi sono ancora ritrovato', ha detto con massima sincerità il diciottenne.

E a proposito di relazioni ed amore, Sangiovanni in riferimento ad alcune parti della canzone Raggi gamma ha spiegato che al contrario di molti suoi coetanei che non concepiscono una relazione stabile e preferiscono cambiare velocemente partner, per lui è diverso.

'Per me l'amore è alla base della vita', ha detto Sangiovanni che esprime questo concetto attraverso la musica. E a chi lo critiche perché usa un 'linguaggio per bambini', la risposta di Sangiovanni è semplice: o fingi per sentirsi superiore oppure non hai mai provato il vero amore.