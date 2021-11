Giulia Stabile si conferma ancora una volta icona di tenacia e inclusività: la vincitrice di Amici 20 ha recentemente postato un nuovo scatto su Instagram in cui ha spinto i suoi follower a credere in se stessi senza temere le proprie imperfezioni.

Ognuno è unico: questo è il succo del messaggio della danzatrice romana che, dopo aver sofferto in passato per gli attacchi dei bulli che l'avevano presa di mira per la sua risata e il suo aspetto, adesso vuole porsi da esempio per i suoi coetanei. Anche per dimostrare che, con il duro lavoro, tutti gli obiettivi possono essere raggiunti.

Il messaggio di Giulia su Instagram

'Scegli sempre il meglio per te', ha esordito Giulia nel suo ultimo post Instagram. La romana diciannovenne non teme più di mostrarsi: la ragazza timida e insicura che era, ora ha lasciato il posto a una giovane donna consapevole delle sue capacità. Di capacità Stabile ha mostrato di averne tante: tra il lavoro da professionista ad Amici 21, la co-conduzione a Tu sì que vales e i vari progetti che la vedono in varie campagne pubblicitarie, la ballerina ha dimostrato con i fatti di essere all'altezza dei suoi numerosi impegni. La danzatrice però è certa che per poter realizzare i propri obiettivi è necessario lavorare sodo.

'Punta un obiettivo e credi sempre in te stesso per raggiungerlo.

Nessuno dice che sarà facile, ma se non ci provi non lo saprai mai', ha infatti proseguito Giulia spingendo i suoi follower a non temere di mettersi alla prova perché, così come è accaduto a lei, le soddisfazioni arrivano. 'Sentiti libero di essere te, anche con le tue imperfezioni perché anche quelle ti rendono unico', ha scritto poi Stabile, concludendo che lei quando balla si sente al suo meglio.

In effetti, Giulia stessa ha definito le coreografie che balla come dei veri viaggi: la ballerina insomma non smette mai di mettersi alla prova.

La vita di Giulia dopo Amici 20

La vita di Giulia è cambiata grazie ad Amici: la diciannovenne è cresciuta dal punto di vista professionale senza dubbio ma anche dal punto di vista personale.

Maturando una nuova consapevolezza di se stessa, e grazie all'aiuto di Sangiovanni, che proprio oggi venerdì 12 novembre la lanciato il suo ultimo singolo in collaborazione con Madame, la danzatrice adesso è un esempio per i suoi coetanei e anche per le altre generazioni che hanno imparato ad amarla per la sua arte e per la sua genuinità.

Anche Garrison, durante la sorpresa di compleanno che Maria De Filippi gli organizzato durante un day-time di Amici 21, ha riconosciuto in Giulia oltre che una brava ballerina anche un buon elemento per la 'comunità' della danza per via dei messaggi che manda.