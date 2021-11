Non vi è dubbio che la vita di Giulia Stabile sia cambiata in maniera radicale nell'arco di anno: la romana, prima ballerina donna a vincere il talent Amici in 20 anni, è amatissima non solo per la sua arte ma anche per la sua personalità. La diciannovenne non perde mai occasione di lanciare messaggi positivi e la sua carriera nel mondo dello spettacolo è lanciatissima: tra il lavoro da professionista nella scuola che l'ha resa famosa all'esperienza di conduzione a Tu sì que vales, Giulia è molto impegnata ma riesce ugualmente il tempo per stare con Sangiovanni.

Come ha rivelato a Tv Sorrisi e Canzoni, con il cantante la storia procede per il meglio, ma questo non è stato l'unico retroscena che la ballerina ha svelato nella sua lunga intervista.

La ballerina: 'Belen mi vuole adottare'

'Stiamo davvero crescendo insieme', ha detto orgogliosamente Giulia nell'intervista. La danzatrice ha voluto ribadire, come aveva già fatto sui social qualche tempo fa, che con il cantautore attualmente impegnato nella promozione del suo ultimo singolo in collaborazione con Madame 'Perso nel buio' le cose vanno per il meglio e nonostante i tanti impegni di lavoro il supporto reciproco non manca mai. E a proposito di lavoro, Stabile ha raccontato in che rapporti si trova con i suoi nuovi colleghi.

Inizialmente con Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni, conduttori di Tu sì que vales, aveva qualche timore per via della loro stazza fisica, ma adesso i tre insieme ne combinano di tutti i colori. Diverso l'approccio con Belen Rodriguez, nella quale Giulia ha ritrovato un affetto materno.

'Belen ha detto che mi vuole adottare', ha detto Giulia svelando che la showgirl argentina la supporta molto e la guida durante le esibizioni dello show del sabato sera di Canale 5.

Il bilancio della vita lavorativa per Stabile è del tutto positivo: l'esperienza da professionista ad Amici 21 la gratifica anche perché sta vivendo nell'ambiente dello scorso anno senza avere l'ansia per i giudici dei professori. 'Ora mi sento un'allieva al secondo anno'.

Giulia sulla rivelazione dell'interesse da parte di Mattia: 'Che imbarazzo!'

A proposito di Amici 21, durante una puntata domenicale in un gioco sulla verità organizzato da Maria De Filippi è venuto fuori che un alunno, Mattia, ha un debole per lei. Giulia ha ammesso di aver provato imbarazzo in quella circostanza. 'Sono già innamorata, spero non ci stia male', ha detto Giulia specificando ancora una volta che il suo cuore è tutto di Sangiovanni.

Giulia è senz'altro più consapevole di se stessa e delle sue qualità artistiche ed umane ma ciò che traspare è senza dubbio che il suo animo è rimasto puro nonostante la fama. Pare chiaro che Stabile avrà lunga vita all'interno del mondo dello spettacolo.