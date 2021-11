Nuovo amore per Rosa Di Grazia: dopo le voci che erano circolate sui social circa la possibile nuova fiamma della ballerina di Amici 20, la conferma della nuova relazione intrapresa è stata fornita proprio dalla diretta interessata. Nelle sue Instagram Story, Rosa si è mostrata mentre è accoccolata ad un ragazzo che ha anche taggato con tanto di cuore. A stupire i fan è l'identità del giovane che ha fatto battere di nuovo il cuore alla danzatrice: si tratta di Andrea, un barbiere di Torino che ha lavorato nello stesso barber-shop che dava occupazione al suo ex Deddy prima che questi si affermasse come cantante.

Di Grazia felice accanto ad Andrea

Mentre Deddy ha intrapreso una relazione amorosa con Mariasole Pollio, anche Rosa ha definitivamente voltato pagina: mostrandosi tra le braccia di Andrea, la ballerina ex allieva di Amici 20 ha chiarito che il suo cuore è adesso impegnato. Così come Aka7even ha ammesso di vivere una relazione su cui però preferisce mantenere il massimo riservo, anche Di Grazia ha ritrovato la sua felicità dopo la relazione con Deddy, nata e finita all'interno del talent.

Andrea è un giovane barbiere di Torino, la cui identità era già stata scoperta dai fan di Rosa dopo una foto in cui la ballerina aveva mostrato solo la mano del nuovo fidanzato. Non è passata inosservato, però, che Andrea lavori nello stesso posto in cui precedentemente lavorava Deddy.

E non è tutto, pare che i due in passato fossero amici. Non si sa adesso in che rapporti versino adesso i due ragazzi, ma i fan sui social sono incuriositi da questa circostanza che potrebbe essere una semplice coincidenza ma a molti pare davvero strano che la danzatrice partenopea abbia intrapreso una relazione proprio con un amico del suo ex.

Rosa e Deddy hanno trovato nuovi amori

Ad oggi Deddy è fidanzato con Mariasole, come attestano gli scatti che i due hanno condiviso sui social tant'è che sulle prime in molti avevano visto nel gesto di Grazia una specie di ripicca nei riguardi del suo ex. In realtà l'ultimo scatto in cui si vede anche il viso di Andrea mette in mostra la serenità di Rosa che evidentemente ha ritrovato l'amore.

Delle storie nata ad Amici 20, solo quella tra Giulia Stabile e Sangiovanni ha superato l'impatto con la vita reale, tanto che i due si apprestano a festeggiare a breve il loro primo anniversario da copia. Per Rosa e Deddy, invece, pare proprio che l'amore non si trovasse tra le mura della casetta che li ospitati per tanti mesi ma fuori. I fan devono mettersi definitivamente il cuore in pace: il cantante di Torino e la ballerina partenopea hanno dato una svolta alla loro vita sentimentale, sebbene ancora qualcuno sperasse di poterli vedere insieme di nuovo.