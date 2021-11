Il samba della discordia ha infiammato la puntata del 13 novembre di Ballando con le stelle. Morgan, in coppia con Alessandra Tripoli, ha dato vita ad una performance che ha riscosso la standing ovation del pubblico e gli apprezzamenti di Fabio Canino e Ivan Zazzaroni. La discussione si è accesa quando la coreografa Carolyn Smith ha fatto notare che, sotto il profilo tecnico, l'esibizione del cantante presentava delle imperfezioni. "L'ho trovata molto grezza, non raffinata. Tu hai compreso il samba? Ma l'esperta qui sono io". Subito dopo è intervenuta Selvaggia Lucarelli che ha stroncato la prova del musicista paragonando il ballo messo in scena da Morgan a quello di una tribù amazzonica "dopo aver leccato un rospo".

Una battuta che non è andata giù al fondatore dei Bluvertigo che ha replicato in maniera piccata affermando che la giornalista non è preparata per giudicare materie armonico-ritmiche. " È come le scimmie che si battono sul petto al totem di 2011 Odissea nello Spazio". Parole che hanno infastidito Selvaggia Lucarelli che ha manifestato il proprio dissenso in chiusura di puntata. "Non mi va di fare finta di niente, c'è da difendere un principio di educazione e di rispetto. Questa era una scena gratuita con una persona non lucida ".

Selvaggia Lucarelli boccia il samba di Morgan: 'Sembrava il ballo di una tribù amazzonica'

Il botta e risposta al vetriolo tra Morgan e Selvaggia Lucarelli ha caratterizzato la quinta puntata di Ballando con le Stelle.

Oltre a criticare la prova il giudice del talent show ha accusato Marco Castoldi, nome all'anagrafe dell'artista, di non aver detto la verità sul suo rapporto con l'entourage del programma. "C'è un progressivo disvelamento dopo aver fatto Biancaneve per quattro puntate. Poi non è vero che hai un rapporto idilliaco con tutti in questo contesto perché sei uno capriccioso, pretenzioso ed anche maleducato.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

A me non piace la disonestà nel raccontarsi".

Uscita che ha fatto perdere le staffe al cantante che si è scagliato contro la giornalista riferendo che non ha una grande predisposizione per giudicare le materie armoniche ritmiche e quindi musica e danza: "Lei è stonata e fuori tempo. Ho suonato i timbales ma lei non sa neanche cosa" - ha proseguito Morgan prima dell'intervento dalla sua maestra, Alessandra Tripoli, che ha provato a spiegare a Selvaggia Lucarelli la coreografia prima di essere sono interrotta dal partner di ballo.

"Cosa parli con questa, non capisce nulla di musica e di danza" - ha affermato l'ex di Asia Argento.

La replica stizzita del cantante: 'Non ha la predisposizione per giudicare musica e danza'

La discussione si è fatta sempre più accesa con Selvaggia Lucarelli che ha invitato Morgan ad abbassare i toni. "Stai esagerando, io lo dico per te". Il cantante ha rincarato la dose: "Per Selvaggia la danza è il monolite per le scimmie di Stanley Kubrick". Sulla falsa riga della giornalista anche Mariotto ha bocciato il musicista definendo una gran caciara la sua esibizione anche per quanto accaduto durante il confronto con i giurati.

Sulla questione si è successivamente pronunciato anche Alberto Matano che ha invitato Morgan ad abbassare i toni ed a rispettare i giudici.

A fine puntata anche Fabio Canino ha manifestato il proprio dissenso per il comportamento di Morgan: "Lo invito a tenere degli scambi meno violenti con una donna". Amareggiata Selvaggia Lucarelli che, nel rivolgersi a Milly Carlucci, ha spiegato che non si può far finta di nulla. "Una scena gratuita con una persona poco lucida".