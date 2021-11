"Strappare lungo i bordi" è il titolo della nuova serie tv animata in uscita su Netflix il 17 novembre 2021, scritta e ideata dal fumettista italiano Zerocalcare. Di seguito approfondiamo alcuni cenni biografici e curiosità su di lui.

Zerocalcare: la biografia

Zerocalcare, pseudonimo di Michele Rech, nasce a Cortona il 12 dicembre 1983, da padre italiano e madre francese. Dopo un primo periodo passato in Francia, Michele torna a Roma e frequenta il liceo Chateaubriand. Al termine della scuola superiore non perde tempo e si dedica fin da subito al lavoro di fumettista.

Tra i suoi primi fumetti ne spicca uno dedicato alle giornate del G8 di Genova nel 2001. A partire dal 2003 inizia varie collaborazioni come illustratore presso alcune testate italiane: il quotidiano Liberazione, il settimanale Carta e il mensile La Repubblica XL.

Il primo libro a fumetti, intitolato La Profezia dell'Armadillo, arriva nel 2011 e ottiene un notevole successo, vincendo il premio Gran Guinigi per la “Migliore Storia Breve” nel 2012. Il racconto parla di un fumettista (lo stesso Zerocalcare) il quale viene a conoscenza della morte di Camille, sua vecchia amica e primo amore. La graphic novel è composta da storie autoconclusive in cui l'autore mischia flashback della propria adolescenza e racconti della sua vita quotidiana da trentenne nella Roma degli anni 2000.

Ad accompagnarlo nelle storie, il suo “fedele amico” Armadillo, un personaggio immaginario che prende forma dalle paure e insicurezze dello stesso Zerocalcare.

L'opera viene stampata cinque volte e da essa è stata tratta una pellicola cinematografica omonima nel 2018, diretta da Emanuele Scaringi. Nel 2019 i suoi libri raggiungono il traguardo del milione di copie vendute.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Durante la quarantena per il Covid-19, attraverso il programma Propaganda Live, in onda su La7, partecipa allo show ogni venerdì sera e propone una sorta di Diario a Fumetti intitolato Rebibbia Quarantine.

In questo 2021 una collaborazione con Netflix per il progetto Strappare Lungo i Bordi, una nuova serie animata in uscita il 17 novembre sulla piattaforma del colosso dello streaming.

Strappare Lungo i Bordi: la serie animata di Zerocalcare

Il 17 novembre debutta su Netflix "Strappare lungo i bordi"; nella serie animata ci saranno i personaggi principali de La Profezia dell'Armadillo e gli oramai consueti flussi di coscienza dell'autore, Zerocalcare, sui fatti della vita. Dubbi, insicurezze, intime riflessioni dell'impacciato protagonista saranno lo sfondo principale della storia, insieme al sempre presente Armadillo e a quell'umorismo non banale che - oltre a strappare una risata - parla anche a un livello più profondo.

La prima stagione avrà un totale di sei episodi dalla breve durata di circa 15 minuti ciascuno.

Zerocalcare: alcune curiosità

Da dove deriva "Zerocalcare", lo pseudonimo di Michele Rech?

Il fumettista italiano, da giovanissimo, cercava un nickname per partecipare a una discussione sul web quando gli venne in mente un famoso spot pubblicitario di un prodotto anticalcare in onda in quel periodo e dal ritornello nacque l'alias dell'artista che tutti oggi conosciamo.

Michele, inoltre, è un fervido sostenitore della filosofia Straight-Edge, uno stile di vita derivante dall'etica hardcore punk, che prevede l'astinenza da qualsiasi forma di droga o alcol.