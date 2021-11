Storia di una famiglia per bene continua la propria messa in onda su Canale 5. La serie televisiva italiana è diretta da Stefano Reali per RTI, la sceneggiatura è di Mauro Casiraghi ed Eleonora Fiorini. L’ultima produzione di Mediaset, basata sull’omonimo romanzo della scrittrice Rosa Ventrella, vede tra i protagonisti Giuseppe Zeno nei panni di Antonio De Santis e Simona Cavallari nelle vesti di Teresa, moglie di Antonio. La fiction è partita con il botto, raccogliendo davanti alla Tv 3.156.000 spettatori con uno share del 17,02%. Molti appassionati non vedono l’ora di vedere la seconda puntata che andrà in onda mercoledì 10 novembre, sempre in prime time su Canale 5.

Altri, invece, si chiedono quante puntate sono in tutto e quando andrà in onda il finale. Tutte le puntate della fiction verranno replicate su Mediaset Infinity.

Anticipazioni Storia di una famiglia per bene, trama puntata del 10 novembre: il gesto di Michele

Nella seconda puntata della nuova fiction Mediaset in programma mercoledì 10 novembre, il peschereccio di Antonio verrà inghiottito completamente dalle fiamme e la famiglia De Santis finirà sul lastrico. Questa scomoda situazione costringerà la giovane Maria ad abbandonare gli studi per aiutare la famiglia a riprendersi economicamente. Dopo aver saputo che Antonio e Teresa non possono più pagare la retta scolastica, Michele, il fratello degli autori dell’incendio del peschereccio, convincerà la sua amata Maria ad accettare dei soldi, che sono sì il frutto di affari illeciti, ma che almeno potranno essere utilizzati per una giusta causa.

Da parte sua, Maria convincerà il figlio del boss Nicola Straziota a farà un provino canoro. Così i due ragazzi si avvicineranno sempre di più, scoprendosi più innamorati che mai, e progetteranno di fuggire insieme.

Dove rivedere la seconda puntata

Per chi ha perso l’appuntamento serale con Storia di una famiglia per bene, la replica sarà disponibile sulla piattaforma di Mediaset Infinity.

Di solito, le puntate verranno caricate sul portale di streaming parallelamente alla messa in onda. È possibile vedere la fiction tramite dispositivi tecnologici, come tablet e smartphone, grazie all’app gratuita di Mediaset Infinity. Per rivederla in modalità on demand su Smart Tv, bisognerà assicurarsi che la Tv sia connessa a Internet in Wi-Fi per poi posizionarsi su un canale Mediaset e attendere che appaia una barra in basso con la scritta Mediaset Infinity.

Dopo aver individuato la fiction in questione, bisognerà cliccare sulla stessa per avviarne la riproduzione.

Quando finisce Storia di una famiglia per bene su Canale 5

La programmazione della fiction Storia di una famiglia per bene prevede un totale di quattro puntate, ciascuna della durata di 108 minuti circa. Ciascuna puntata andrà in onda ogni mercoledì nella fascia serale di Canale 5. Questo significa che l’ultima puntata della serie televisiva italiana ambientata nella Bari Vecchia degli anni ’80 dovrebbe andare in onda mercoledì 24 novembre, salvo cambiamenti di palinsesto.