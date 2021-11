Prosegue l'appuntamento in prime time con la fiction Storia di una famiglia perbene, di cui mercoledì 10 novembre andrà in onda la seconda delle quattro puntate previste della prima stagione. Settimana dopo settimana, i colpi di scena non mancheranno in questa nuova serie televisiva con protagonisti Giuseppe Zeno e Simona Cavallari, destinata a conquistare il gradimento degli spettatori in prime time. E, in questa seconda puntata, i De Santis si ritroveranno a fare i conti con l'ennesima brutta notizia che li metterà in seria difficoltà.

I De Santis ridotti al lastrico: anticipazioni Storia di una famiglia perbene del 10 novembre

Nel dettaglio, le anticipazioni di questa seconda puntata di Storia di una famiglia perbene che andrà in onda mercoledì prossimo in prime time su Canale 5, rivelano che il rogo del peschereccio causerà non pochi problemi alla famiglia De Santis.

Tale evento, infatti, finirà per ridurli al lastrico: la situazione economica, infatti, non sarà affatto delle migliori e questo evento del tutto inaspettato, finirà per mettere in discussione anche il percorso di studi di Maria.

La ragazza, infatti, dato che i suoi genitori non si trovano più in una situazione economica positiva, potrebbe essere costretta a dover rinunciare al sogno di portare avanti il suo percorso di studi.

Michele si riavvicina di nuovo a Maria: spoiler Storia di una famiglia perbene seconda puntata

Cosa succederà a questo punto? Maria dovrà mettere da parte la sua carriera scolastica?

Le anticipazioni di questa seconda puntata in onda il 10 novembre su Canale 5, rivelano che l'intervento di Michele da questo punto di vista si rivelerà a dir poco provvidenziale e sarà fondamentale anche per far sì che i due ragazzi tornino ad avvicinarsi di nuovo.

Ma non è finita qui, perché gli spoiler del prossimo appuntamento in onda mercoledì 10 novembre, rivelano che la famiglia di Michele Straziota comincerà a stringere dei traffici illeciti con la malavita albanese.

Dopo Luce dei tuoi occhi, Mediaset punta su una nuova fiction con Giuseppe Zeno

Insomma una seconda puntata decisamente da non perdere quella della nuova fiction di Canale 5 che, di mercoledì sera, ha preso il posto di Luce dei tuoi occhi, la serie con Anna Valle e Giuseppe Zeno, che aveva conquistato l'attenzione di oltre tre milioni di fedelissimi in prima serata.

Riuscirà Storia di una famiglia perbene a mantenere questa media di spettatori e magari anche a farli crescere nella serata autunnale del mercoledì? Il prossimo 10 novembre, la fiction con Zeno e Cavallari dovrà "vedersela" contro la replica di un concerto de Il Volo che sarà trasmesso su Rai 1 dalle 21:30.