Guzide sarà molto delusa da Nazan. "Mi hai mentito anche tu, sono completamente sola", dirà nella puntata di Tradimento in onda sabato 25 gennaio. Le anticipazioni rivelano che la giudice scoprirà che Ozan si è licenziato e che Nazan sapeva tutto. Guzide dimostrerà a tutti che non c'era bisogno di mentirle, perché andrà da Ozan e capirà le sue ragioni, evitando ogni scontro. Madre e figlio si chiariranno e tra di loro ci sarà un abbraccio.

Un altro segreto per Guzide in Tradimento

Nuovi segreti sono destinati a emergere nella vita di Guzide e questa volta riguarderanno suo figlio Ozan.

Tutto avrà inizio quando a Villa Yenersoy arriverà una lettera destinata al ragazzo, da parte dell'azienda in cui lavorava. Guzide sarà incuriosita dall'urgenza della raccomandata e aprirà la busta per capire di che cosa si tratti. Sarà così che Guzide scoprirà che suo figlio si è licenziato da tre mesi senza averle detto niente. La donna sarà sorpresa e delusa e accanto a lei ci sarà Nazan, che dovrà ammettere che era a conoscenza di questa bugia. La migliore amica di Guzide ammetterà che tempo fa, quando è andata a trovare Ozan in ufficio, ha saputo che lui non lavorava più lì. Nazan spiegherà all'amica che aveva già tanti problemi e ha preferito non dirle niente per evitare che si incrinasse anche il rapporto con suo figlio.

"Mi hai mentito anche tu! Sono completamente sola", urlerà Guzide, rientrando in casa e lasciando la sua amica fuori.

L'abbraccio tra Guzide e Ozan dopo il chiarimento

Le anticipazioni di Tradimento raccontano che Guzide si recherà a casa di Ozan per parlare con lui. La donna sarà molto dispiaciuta per le bugie del figlio, ma non si arrabbierà.

Il ragazzo sarà molto sorpreso per la reazione della madre, che si mostrerà comprensiva nei suoi confronti e ascolterà le sue ragioni. Ozan spiegherà di aver deciso di licenziarsi perché non era stato promosso e Guzide lo appoggerà, dicendogli che merita di lavorare in un posto in cui viene apprezzato. La giudice rimprovererà con amore suo figlio solo per averle mentito, perché sarebbe bastato andare da lei e confidarle i suoi problemi al lavoro.

Ozan si chiarirà con sua madre che lo incoraggerà: "Puoi lavorare ovunque, dimostra a tutti quanto vali". Tra madre e figlio ci sarà un abbraccio e tutto si risolverà per il meglio.

Ci sono ancora altre bugie da scoprire per Guzide

Guzide ha scoperto la bugia di Ozan, ma il licenziamento non è l'unica cosa che il ragazzo nasconde. Ozan ha perso un milione di dollari di Oltan accettando di investirlo in J-coin, come gli aveva detto Kaan. Presto tutto si è rivelato una truffa e Ozan, in preda alla rabbia, è andato da Kaan per regolare i conti. Lo scontro tra i due è stato duro ed è finito con una coltellata di Ozan che è convinto di aver ucciso Kaan. Guzide non sa nulla di questa storia e, soprattutto, non immagina che Oltan possiede il video di quella sera che incastrerebbe suo figlio per omicidio.