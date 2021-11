Le vicende legate al grande magazzino degli anni sessanta continuano a suscitare curiosità nei telespettatori. Un nuovo episodio de Il Paradiso delle Signore verrà trasmesso giovedì 25 novembre 2021 e le anticipazioni da poco diffuse confermano che non mancheranno i colpi di scena. Pur di raccogliere più informazioni possibili su Umberto, Flora si introdurrà nell'ufficio del commendatore ma verrà sorpresa da Guarnieri: sarà lì che succederà qualcosa di inaspettato. Adelaide intanto sarà preoccupata dopo aver scoperto che le indagini sulla scomparsa di Ravasi saranno state ufficialmente riaperte.

Nel frattempo Maria deciderà di partire per Roma per parlare con Rocco. Marcello invece sarà desideroso di vivere la sua storia d'amore con Ludovica alla luce del sole, ma apprenderà dalla sua fidanzata di non esserne d'accordo.

Il Paradiso 6, Flora ossessionata dalla foto del padre

Le trame del 54° episodio de Il Paradiso delle Signore, che andrà in onda su Rai 1 il 25 novembre, rivelano che Flora ripenserà con ossessione al dettaglio della foto del padre Achille. Quell'immagine ha destato molti sospetti e la ragazza farà fatica a sottovalutarli. Intanto la contessa continuerà ad essere sempre più preoccupata dopo aver appreso che le indagini sulla morte dell'ex marito saranno state riaperte.

Nel frattempo, al grande magazzino Stefania scoprirà il nome dell'autore che ha scritto l'articolo sugli sfratti. Il giornalista sarà proprio Marco di Sant'Erasmo, il nipote di Adelaide di cui Gemma si è innamorata. La figlia di Ezio rimarrà colpita da questa notizia e inizierà a guardare con occhi diversi il giovane.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, Flora si introduce nell'ufficio di Umberto

Nel corso della nuova puntata de Il Paradiso delle Signore, che verrà trasmesso giovedì 25 novembre, Maria non avrà intenzione di sottovalutare i sospetti nei confronti del suo fidanzato. Dopo aver visto l'immagine di Rocco con un'altra ragazza, la sarta deciderà di partire per Roma e chiarire di presenza la questione con il suo futuro sposo.

Nel frattempo Marcello continuerà a nutrire il suo desiderio più grande: vivere la sua relazione con la giovane Brancia alla luce del sole. Ludovica però, non sarà ancora convinta che l'idea del fidanzato sia la mossa migliore da fare. Tuttavia, il socio della Caffetteria rimarrà male per la risposta della sua ragazza ma non demorderà: continuerà a lottare e rimanere affianco alla donna che ama. Ossessionata dai sospetti nei confronti di Umberto, Flora deciderà di frugare nell'ufficio del commendatore. A beccare la giovane sarà lo stesso Umberto che per far cambiare idea alla ragazza si avvicinerà a lei. Tra i due infatti succederà improvvisamente qualcosa che ribalterà le idee della stilista.