Continua l'appuntamento con le anticipazioni su Storia di una famiglia perbene, la fiction della rete ammiraglia Mediaset che ha fatto registrare il 17% di ascolti grazie all'interpretazione di Giuseppe Zeno e Carmine Buschini.

La trama della puntata finale che i fan avranno modo di seguire il 24 novembre in prima serata su Canale 5 svelano che ci saranno dei colpi di scena nella storia d'amore tormentata tra Maria De Santis e Michele Straziota. In sintesi, il clan di quest'ultimo rischierà di finire in arresto a causa di Ettore Zarra, il Colonnello dei Carabinieri nonché padre di Alessandro.

Anticipazioni Storia di una famiglia perbene, puntata 24 novembre: Maria sostiene la maturità

Le anticipazioni di Storia di una famiglia perbene riguardanti la puntata finale in programma mercoledì 24 novembre in programma dalle ore 21:20 sui teleschermi di Canale 5 raccontano che Maria si appresterà a sostenere l'esame di maturità. La giovane De Santis conquisterà i professori grazie alla sua preparazione. Un risultato brillante, che ripagherà i sacrifici fatti da lei e da Antonio e Teresa (Simona Cavallari).

Nel frattempo, Alessandro deciderà di invitare la sua fidanzata a una festa al mare dopo il superamento dell'esame di quinta superiore. In questo frangente, il giovane Zarra tranquillizzerà Maria che non sarà da sola nella sua villa di famiglia, ma in compagnia di sua madre, sua sorella e tutti gli amici.

Tuttavia, lei non apparirà molto felice di questa proposta.

De Santis turbata dal ritorno di Michele a Bari

Nella puntata finale di Storia di una famiglia perbene, la giovane Maria (Federica Torchetti) non saprà se accettare o meno la proposta di Alessandro.

La studentessa, infatti, apparirà molto provata dal ritorno a Bari di Michele Straziota, in occasione della malattia del padre Nicola. L'arrivo del suo primo grande amore non lascerà per nulla indifferente la giovane De Santis.

Ettore Zarra vuole arrestare i componenti del clan Straziota

Intanto, la figlia di Teresa accetterà l'invito da parte del fidanzato Alessandro, ma il clima nella casa in riva al mare si rivelerà più ostile del previsto.

Angelica, invece, cercherà di avvicinare Michele di nuovo alla famiglia Straziota, mentre Ettore Zarra indagherà per affidare alla giustizia la rete criminale locale.

Il colonnello dei Carabinieri - nonché padre del fidanzato di Maria - avrà intenzione di arrestare i componenti del clan Straziota.

In attesa di vedere questa ultima puntata in televisione, si ricorda che la fiction può essere rivista in modalità on demand su "Mediaset Play Infinity".