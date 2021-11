Prosegue l'appuntamento su Canale 5 con Storia di una famiglia perbene, la nuova fiction con Giuseppe Zeno e Carmine Buschini che sta appassionando il pubblico della rete ammiraglia. Settimana dopo settimana, i colpi di scena non mancano e in questa terza puntata, che sarà trasmessa mercoledì 17 novembre, ci sarà un salto temporale di sette anni che racconterà al pubblico quelle che sono le nuove vite di Maria e Michele, che erano stati costretti a separarsi.

Maria ha un nuovo amore: anticipazioni Storia di una famiglia perbene del 17 novembre

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti la terza puntata di Storia di una famiglia perbene che andrà in onda il prossimo mercoledì 17 novembre su Canale 5, rivelano che ci sarà un salto temporale di sette anni.

La storia, quindi, da questo momento in poi sarà ambientata nel 1992 e i due protagonisti di questa appassionante storia d'amore, sono diventati ormai dei giovani adulti.

Maria, ad esempio, è all'ultimo anno di liceo: fa volontariato e soprattutto è riuscita a lasciarsi alle spalle il passato, grazie ad un nuovo amore.

Trattasi del giovane Alessandro, uno studente dallo spirito rivoluzionario che ha fatto breccia nel cuore di Maria e che ha saputo conquistarla.

Michele ritorna a Bari dopo essere fuggito via dalla città

Novità anche per Michele (che dopo il salto temporale sarà interpretato dall'attore Carmine Buschini, ex protagonista della fiction Braccialetti rossi): le anticipazioni di questa terza puntata della fiction Mediaset rivelano che dopo la sua partenza, si assisterà al ritorno in città.

Michele, aveva scelto di andare via di casa per poter sfuggire per sempre a quel destino criminale cui lo avrebbe condannato la sua famiglia e così aveva deciso di lasciare Bari.

In questa terza puntata della fiction in onda mercoledì 17 novembre, il ragazzo sarà costretto a tornare di nuovo. Il motivo? Suo padre, Don Nicola, è gravemente malato e di conseguenza il figlio tornerà a casa per capire qual è la situazione.

Ottimo debutto per la nuova fiction con Giuseppe Zeno su Canale 5

Insomma una terza puntata decisamente da non perdere quella di Storia di una famiglia perbene che andrà in onda il prossimo mercoledì 17 novembre su Canale 5 e che sarà anche il penultimo appuntamento di questa prima fortunata stagione.

La fiction con Giuseppe Zeno, infatti, ha debuttato nel migliore dei modi su Canale 5 superando la soglia dei tre milioni di telespettatori in prime time e arrivando al 175 di share.

Numeri molto positivi per la serie e per la rete ammiraglia del Biscione che, nell'ultimo periodo faceva fatica ad imporsi con questo genere televisivo.