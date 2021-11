La puntata del Grande Fratello Vip 6 andata in onda lunedì 8 novembre 2021 è stata alquanto impegnativa per alcuni concorrenti del Reality Show targato Mediaset. Fra gli inquilini che hanno avuto la necessità di effettuare un punto della situazione troviamo Miriana Trevisan. La showgirl si è confrontata con Manila Nazzaro parlando di Soleil Sorge e dell'amicizia dell'influencer con Alex Belli; inoltre la romana ha criticato Nicola Pisu per il comportamento assunto nel corso della diretta.

Puntata difficile per Miriana Trevisan

Miriana Trevisan è stata una delle protagoniste del live del GF Vip 6 dell'8 novembre 2021.

La soubrette si è ritrovata attaccata da più fronti e si è sentita tradita da persone che definiva come degne di fiducia da parte sua. La 49enne romana ha avuto una discussione in puntata con Soleil Sorge e, successivamente, ha ascoltato scioccata le parole proferite da Nicola Pisu che hanno fatto infuriare persino il conduttore del reality show Alfonso Signorini. Trevisan si è svegliata nella giornata del 9 novembre abbastanza pensierosa e ha avuto bisogno di dialogare con Manila Nazzaro per analizzare quanto accaduto.

Miriana si sfoga con Manila Nazzaro

Miriana Trevisan, a colloquio con Manila Nazzaro, ha deciso di ripercorrere la lite con Soleil Sorge che era stata attaccata nella trasmissione Pomeriggio 5 da Delia Duran, moglie di Alex Belli.

La romana ha domandato all'ex Miss Italia la motivazione per cui alcuni coinquilini che pensano come l'amicizia tra l'influencer e Belli sia esagerata lo possono affermare e lei, invece, no. La showgirl, poi, ha parlato della sera del suo compleanno quando disse alla fashion blogger che non sapeva cosa fosse capitato con Nicola Pisu e che aveva deciso di prendere le distanze fisicamente dal gieffino.

Ritornando ad affrontare l'argomento amicizia tra Sorge e l'attore, Miriana ha dichiarato a Manila che ha sempre espresso il proprio pensiero evidenziando che da fuori si può pensare male. Trevisan ha poi aggiunto: "Non ho mai detto che si devono dividere o che non devono essere amici".

Miriana e Manila criticano Nicola

In seguito, la 49enne ha parlato anche di Nicola Pisu dopo lo sfogo molto duro del figlio del patron di Miss Italia.

Manila Nazzaro ha suggerito alla compagna d'avventura di prendere in modo definitivo le distanze da Nicola. Trevisan ha fatto i complimenti ad Alfonso Signorini per come ha gestito la situazione, mentre Pisu cercava di attaccare briga per tutto il giorno della puntata. Miriana ha chiesto se un uomo che si dichiara innamorato come lui, arriva a proferire parole del genere ad una donna che è madre con un figlio. La romana ha ammesso che forse ha sbagliato a trattare Nicola come un uomo. Manila ha replicato dicendo contro il gieffino che deve dimostrarsi un uomo e non un ragazzino.