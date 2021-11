E' sempre più calda l'atmosfera all'interno della casa del Grande Fratello Vip. Miriana Trevisan, sostenuta da Manila Nazzaro, dopo la puntata di lunedì 8 novembre è tornata a parlare della sua discussione con Soleil Sorge e del comportamento sopra le righe di Nicola Pisu. Nel frattempo, il Codacons ha espresso il suo parere sul Reality Show: "E' tutto pilotato dagli autori".

Miriana Trevisan si sfoga con Manila Nazzaro

Miriana Trevisan, al termine della puntata di lunedì 8 novembre, si sfoga con Manila Nazzaro, ritenendo di essere stata attaccata su tutti i fronti, soprattutto relativamente agli scontri avuti con Soleil Sorge e Nicola Pisu.

La Trevisan ha parlato del risentimento avuto dalla Sorge e da Alex Belli nei suoi confronti per l'opinione rilasciata in merito alle parole di Delia Duran nel corso di Pomeriggio 5. "Penso che il loro comportamento sia esagerato, perché tutti possono dirlo e io no?", sono state queste le affermazioni con le quali la presentatrice ha espresso il suo punto di vista parlando con Manila. "Non ho mai detto che non possono essere amici e che debbano dividersi" ha rincarato la dose Miriana. La Nazzaro ha poi suggerito alla Trevisan di prendere le distanze in maniera netta da Nicola, "ho sbagliato a trattarlo da uomo", ha sentenziato Miriana, anche la risposta di Manila è stata piuttosto dura e tagliente: "Non ti sei persa niente".

Il Codacons attacca il reality: 'E' tutto pilotato'

Il Codacons è intervenuto in merito agli accadimenti che avvengono quotidianamente all'interno della casa del Grande Fratello Vip. L'Associazione a tutela dei diritti dei consumatori ha sostenuto che trattasi di teatrino in mano agli autori, che nulla sarebbe naturale ma tutto pilotato da una regia interna.

Si tratterebbe, secondo il Codacons, di dinamiche studiate a tavolino e di una presa in giro evidente nei confronti dei consumatori. Nell'occhio del ciclone sono finite anche diverse frasi, quantomeno inopportune, pronunciate dai concorrenti, sulle quali il Grande Fratello ha deciso senza mezzi termini di sorvolare. Le parole riservate da Alex Belli a Manuel Bortuzzo, "lui non può cadere" sono rimaste nell'aria senza alcun provvedimento e la cosa ha fatto infuriare non poco i telespettatori da casa e gli utenti dei social.

Un tema molto caldo pare essere anche quello relativo all'immunità dei concorrenti, specialmente quella concessa da parte delle opinioniste del reality show, Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Quest'ultima, nel corso dell'ultima puntata andata in onda, ha salvato Alex Belli donandogli l'immunità, gran parte dei telespettatori hanno visto dietro questa mossa la volontà di evitare all'attore un'eliminazione abbastanza probabile nella trasmissione successiva.