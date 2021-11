Molte novità accadranno nel corso delle nuove puntate di Love is in the air in programma dal 22 al 27 novembre su Canale 5. Gli spoiler della Serie TV turca con l'attrice Hande Ercel raccontano che Piril ed Engin scopriranno il sesso del loro nascituro, mentre Eda Yildiz farà credere a Serkan Bolat di essersi dimenticata di lui grazie alla complicità di Puren.

Anticipazioni Love is in the air puntate da lunedì 22 a sabato 27 novembre

Le anticipazioni di Love is in the air riguardanti le puntate in programma da lunedì 22 a sabato 27 novembre sui teleschermi italiani rivelano che Kemal organizzerà un appuntamento non proprio tradizionale per Aydan.

Serkan e il suo team, invece, si recheranno ad un party. Eda, a questo punto, ricorderà al famoso architetto il loro accordo, approfittandosi di questa situazione. Ed ecco che i due trascorreranno un momento dolcissimo: qui, Bolat suonerà una canzone per l'amata.

Melo, invece, pedinerà le mosse di Selin, mentre Eda e Serkan (Kerem Bursin) saranno protagonisti di un film. Qui, la prima attrice Puren rimarrà affascinata dal figlio di Aydan, scatenando la gelosia della Yildiz. Leyla, invece, crederà che Piril ed Engin avranno un maschietto, sebbene entrambi vogliono una femminuccia. Infine Aydan concederà a Kemal una seconda chance e per questo si recheranno in un ristorante a festeggiare la novità.

Eda è gelosa di Puren

Nelle puntate 22-27 novembre di Love is in the air Serkan ed Eda torneranno a Istanbul per finire le riprese del film. Qui, la fioraia apparirà sempre più gelosa a causa del comportamento di Puren nei confronti di Bolat. Proprio quest'ultimo perderà la ragione con Erdem quando scoprirà che ha permesso di girare il film all'Art Life.

Piril ed Engin, invece, scopriranno di attendere una bambina.

Eda fa credere a Serkan di essersi dimenticata di lui

Serkan ed Eda faranno ritorno al camper dopo aver preso parte alle prove della troupe. Qui, la coppia verrà raggiunta da Puren. Proprio quest'ultima deciderà di ipnotizzare Eda, chiedendole di dimenticarsi per sempre di Serkan.

La fioraia, a questo punto, fingerà di stare allo scherzo insieme ad Aydan, Ayfer e il loro amici. Per questo motivo, l'architetto crederà che la Yildiz sia stata davvero ipnotizzata. Alla fine, Bolat scoprirà di essere stato vittima di uno scherzo, tanto da capire che non è per niente bello essere dimenticati dalla persona che si ama.

Dall'altro canto, Eda apprenderà che il fidanzato è malato dopo aver trovato la sua cartella clinica tra i suoi oggetti personali.

Le avventure di Love is in the air sono in onda da lunedì al sabato su Canale 5 e in diretta streaming sulla piattaforma Mediaset Play Infinity.