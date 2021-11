Nella puntata del 17 novembre del Grande Fratello Vip, sono stati affrontati vari argomenti in seguito alla puntata di lunedì 15 novembre, al termine della quale sono finiti in nomination Gianmaria, Miriana e Sophie. Uno dei tre venerdì 19 novembre abbandonerà la casa più spiata d'Italia.

Alex e Delia: i coinquilini pensano ci sia una strategia dietro

Si comincia con il recap delle vicende che hanno riguardato, nelle ultime settimane, il discusso triangolo composto da Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge. I coinquilini non credono affatto ai comportamenti dell'attore e di sua moglie, tra cui Gianmaria che parla di "sceneggiata napoletana" ed Aldo Montano che la definisce "una fiction".

Anche Soleil espone i suoi dubbi sull'atteggiamento della coppia, sospettando che possa esserci una strategia dietro a questa storia. Dal suo canto, Alex è deluso dalle insinuazioni della fashion blogger, alla luce del rapporto speciale sorto tra i due all'interno della casa, ma non risparmia critiche anche all'indirizzo di Delia: "Non sta seguendo quello che le ho detto io, sta facendo di testa sua. Non mi è piaciuto quell'intervento". Soleil incalza l'uomo: "Per quale motivo tua moglie sta facendo questo?", ma Alex non sa dare una risposta.

Gianmaria ed i dubbi sulla sua sincerità. Sophie: 'È finto'

Altro argomento caldo del daytime è quello relativo ai comportamenti ambigui di Gianmaria, che hanno destato perplessità soprattutto in Soleil e Sophie.

La prima mette in dubbio la sua sincerità riguardo al riavvicinamento ad Alex Belli, ricordando come l'imprenditore napoletano sia stato il primo a mettere in discussione la veridicità delle reazioni dell'attore in confessionale. Il 36enne si difende dichiarando di aver conosciuto un nuovo Alex negli ultimi 10 giorni, potendone apprezzare varie sfaccettature del suo carattere, e di aver cambiato idea su di lui.

Per quanto riguarda invece Sophie, la modella ribadisce la sua posizione espressa settimane fa sul conto di Gianmaria: "Io credo che lui qui dentro sia finto". Manila non ci sta alle accuse rivolte nei confronti dell'uomo, al contrario crede fermamente nel forte interesse provato da Gianmaria nei confronti di Sophie, e per questo teme che la ragazza possa approfittarsene.

Gianmaria riconosce di aver gestito male il rapporto con Sophie, ma conferma la sincerità dei suoi sentimenti per lei.

Soleil vs Sophie

Infine, continuano gli scontri nella casa più spiata d'Italia tra Soleil e Sophie, con la prima che nell'ultima puntata non ha perso l'occasione di indicare la modella per mandarla direttamente in nomination ed a rischio eliminazione. La motivazione è molto chiara: "Secondo me deve ricercare prima se stessa e poi fare un percorso come questo". Al termine della puntata, l'ex naufraga rincara la dose, insinuando che per salvarsi dalla possibile uscita dalla casa Sophie potrebbe riaccendere i riflettori sulla liason con Gianmaria. Sophie non sopporta l'atteggiamento di superiorità di Soleil e si confronta faccia a faccia con lei, esponendo le sue ragioni. Le due non sembrano trovare un punto d'incontro, entrambe ferme nelle loro opinioni sull'altra.