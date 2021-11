Continua l'appuntamento con Storia di una famiglia perbene, la fiction della rete ammiraglia Mediaset con protagonista assoluto l'attore Giuseppe Zeno, che ha fatto segnare il 17% di share pari a 3.156.000 spettatori. Numeri gratificanti per il prodotto tratto dal best seller di Rosa Ventrella.

La trama della terza puntata che sarà trasmessa il 17 novembre in prima serata annunciano emozioni a non finire per i telespettatori di Canale 5. In sintesi, Michele Straziota farà ritorno a Bari in seguito alla malattia del padre Don Nicola. Maria De Santis, invece, inizierà una nuova relazione con Alessandro.

Anticipazioni Storia di una famiglia perbene, puntata 17 novembre: Alessandro riesce a conquistare Maria

Le anticipazioni di Storia di una famiglia perbene riguardanti la terza puntata prevista per mercoledì 17 novembre dalle ore 21:20 sui teleschermi di Canale 5 annunciano che ci sarà un salto temporale di ben sette anni.

Le vicende, infatti, proseguiranno dal 1992 in poi con Maria e Michele protagonisti di questa storia d'amore ormai diventati adulti. Qui, il pubblico ritroverà la figlia di Antonio (Giuseppe Zeno) alle prese con l'ultimo anno di liceo. Inoltre, la giovane De Santis sarà impegnata nel sociale visto che darà una mano come volontaria.

Maria dimostrerà di essere riuscita a dimenticare la relazione amorosa con Michele grazie ad una nuova conoscenza.

Alessandro, uno studente dallo spirito rivoluzionario, riuscirà a conquistare la figlia di Teresa (Simona Cavallari).

Don Nicola ha una grave malattia, suo figlio Michele torna a casa

Nella terza puntata di Storia di una famiglia perbene in onda il 17 novembre, Michele farà ritorno a Bari dopo alcuni anni di lontananza per sfuggire agli affari criminali della sua famiglia con la malavita albanese.

Il giovane, interpretato dall'attore Carmine Buschini, ex protagonista di "Braccialetti Rossi" sarà chiamato al capezzale di suo padre Don Nicola (Vanni Bramati).

Proprio quest'ultimo si scoprirà affetto da una grave malattia, tanto che il giovane Straziota tornerà a casa per capire l'evolversi della situazione. Per questo motivo, Antonio temerà che sua figlia Maria incontri nuovamente Michele.

Riassunto puntata precedente

Nella seconda puntata trasmessa il 10 novembre, la famiglia De Santis è stata costretta ad affrontare molte difficoltà economiche dopo la distruzione del loro peschereccio. Per questo motivo, Maria (Silvia Rossi) non ha più potuto frequentare la scuola privata dal Sacro Cuore. Alla fine, Michele ha offerto del denaro alla ragazza per continuare i suoi studi, sebbene questo derivi da traffici illeciti.

In attesa di vedere il terzo appuntamento in tv, si ricorda che la fiction può essere rivista in modalità on-demand su "Mediaset Play Infinity".