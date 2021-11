Le anticipazioni della famosa soap opera Tempesta d’amore, ambientata a Vagen in Germania, riservano diverse novità per i fan affezionati. Nelle puntate che andranno in onda dal 22 al 26 novembre, Vanessa Sonnbichler (Jeannine Gaspár) non riuscirà più a nascondere i suoi sentimenti e deciderà di confessare a Max di essere innamorata di lui: la giovane, però, non sarà molto fortunata e verrà subito respinta. Nel frattempo Cornelius sarà assai angosciato, poiché non vorrà che Selina sposi Christoph e comincerà ad essere molto geloso della sua ex moglie.

Tempesta d’amore: Vanessa dice a Max di essere innamorata di lui, ma viene respinta

Nelle prossime puntate di Tempesta d’amore, Vanessa prenderà coraggio e confesserà a Max di essere innamorata di lui, ma l’uomo non reagirà come sperato. Dopo la confessione, Max dirà alla donna che la considera soltanto una buona amica. Florian e Maja, invece, cercheranno di scoprire se è stata Ariane ad avvelenare Selina e decideranno di non dire nulla a Christoph delle loro indagini. Nel frattempo Rosalie scoprirà che il dottor Kammi ha avvisato la stampa della dipendenza da farmaci di Michael, sarà così che la donna deciderà di dimettersi dalla Commissione responsabile di scegliere il nuovo primario e lascerà il posto a Hildegard.

Cornelius geloso di Selina

Cornelius sarà assai geloso della sua ex moglie Selina e non riuscirà ad accettare in nessun modo che la donna stia per sposare Christoph Saalfeld. Frattanto Ariane confiderà a Erik di essere alquanto perplessa per lo strano atteggiamento di Selina e temerà che la donna stia nascondendo qualcosa di losco.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Maja, invece, cercherà di instaurare un rapporto più confidenziale con Christoph e gli chiederà se è a conoscenza dei motivi del malore di Selina. Poi Maja dirà all'albergatore di essere estremamente convinta della colpevolezza di Ariane: a detta sua, avrebbe avvelenato Selina con l'Hongo Sombra, un fungo velenoso. Dopo la conversazione con Maja, Christoph si insospettirà molto e deciderà di indagare meglio sulla situazione.

Christoph provoca Ariane

Christoph fingerà di aver messo dell'Hongo Sombra nel bicchiere d'acqua di Ariane e poi lo dirà alla donna, per vedere la sua reazione. Non appena l'albergatore menzionerà il nome del veleno, infatti, Ariane non reagirà tanto bene e sembrerà impaurita. In seguito il dottor Kammi farà una strana telefonata, nella quale parlerà con un certo signor Lunbach von Rösken e confesserà all'uomo di aver reso sua zia Anneliese colpevole di furto, poi gli dirà che presto diventerà tutore legale della sua parente, così da poter gestire tutto il suo patrimonio. Infine, Christoph si ritroverà nella balconata esterna e ascolterà tutta la conversazione tra il dottor Kammi e il signor Lunbach, senza essere notato da nessuno.