Gli spoiler della famosa soap opera Tempesta d'amore, ambientata a Vagen in Germania, sono ricchi di sorprese per i fan affezionati. Nelle puntate che andranno in onda dall'8 al 12 novembre, Florian e Maja non avranno più dubbi riguardo i loro sentimenti, così si lasceranno andare alla passione e trascorreranno la notte insieme. Nel frattempo Erik cercherà di smascherare Lars e Cornelius. Quest’ultimo, invece, troverà le prove utili per essere scagionato.

Anticipazioni d'amore: Maja e Florian sempre più vicini

Nelle prossime puntate di Tempesta d'amore, Maja e Florian saranno sempre più vicini e si lasceranno andare alla passione.

Nel frattempo Andrè prenderà alcune decisioni molto importanti: l'uomo deciderà di lasciare Leentje per sempre e annullerà la sua partenza per l'Olanda. Werner si accorgerà subito dello stato d'animo dell'uomo e deciderà di rimanergli vicino. In seguito Erik riceverà una lettera anonima, nella quale c'è scritto che qualcuno è a conoscenza del fatto che lui e Bolko hanno rubato dei soldi. Dopo aver letto la missiva, l'uomo sarà assai turbato e andrà a confidarsi con Ariane. Poco dopo sia Erik, che Ariane sospetteranno di Lars e Cornelius. Successivamente i due scopriranno di essere spiati da qualcuno attraverso la videocamera del computer di Erik, sarà così che inizieranno a pensare subito ad un buon piano.

Erik vuole smascherare Lars e Cornelius

Erik sarà desideroso di smascherare Lars e Cornelius, così penserà di attuare subito un particolare piano ma non tutto andrà come previsto dall'uomo. Cornelius, infatti, seguirà Ariane, mentre la donna sarà intenta a cercare un posto per nascondere le chiavette usb. In seguito Erik continuerà ad essere tormentato dal pensiero che qualcuno al Fürstenhof lo stia controllando, ma Ariane cercherà di tranquillizzarlo il più possibile e prometterà all'uomo di aiutarlo a scoprire l'identità del ricattatore.

In seguito Cornelius troverà il nascondiglio dove Ariane ha nascosto le chiavette usb, così le prenderà e le porterà via. Poco dopo l'uomo si recherà da sua figlia e le annuncerà di avere le prove della sua innocenza. Prima di andare dalla polizia, però, Cornelius sarà curioso di visionare il contenuto delle chiavette e scoprirà l'esistenza di alcuni video molto compromettenti di Ariane ed Erik.

I video trovati mostreranno il coinvolgimento di Erik e Bolko nella truffa ai danni dei clienti della banca: sarà così che Cornelius potrà essere scagionato definitivamente.

Eric distrugge le chiavette

Ariane riuscirà a farsi dare le chiavette usb da Maya, minacciandola di far uccidere Florian. Subito dopo Eric distruggerà per sempre le prove delle loro malefatte. In seguito Maja racconterà l'accaduto al suo compagno, mentre Cornelia sarà preoccupata per aver rovinato il quadro donato da Christoph per l'asta. Frattanto Hildegard riceverà un'offerta da un importante produttore tv di monaco, il quale vorrà la donna in una sua trasmissione di cucina, chiamata "Sale e pepe". Hildegard avrà molti dubbi e non saprà se accettare. Infine, Florian tradirà Cornelius e racconterà tutto a suo fratello.