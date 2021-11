Dopo il recente annuncio ufficiale del ritorno di Arianna Landi e quello ufficioso di Otello Testa ad Un posto al sole, si è iniziato a parlare dell'altra grande esclusa dalla nuova sigla: Ilenia Lazzarin. In particolare, la sua presenza ai festeggiamenti per i 25 anni della soap, aveva fatto sperare, gli spettatori di Upas, in un suo prossimo rientro. A quanto pare però non è così, l'attrice è tornata a parlare dell'argomento rispondendo ad un fan che le chiedeva di Viola Bruni. La sua risposta è stata tanto esaustiva quanto laconica e non è sembrata lasciar trasparire speranza per un suo rientro, almeno non in tempi brevissimi.

Un posto al sole: Viola vive a Napoli con Eugenio

Viola manca, da Un posto al sole, dall'estate del 2020 quando il suo personaggio fu coinvolto nella storyline del matrimonio fallito tra Susanna (Agnese Lorenzini) e Niko (Luca Turco). Questi ultimi sono stati protagonisti di tantissime vicende, tra cui quella recentissima dell'aggressione, mentre di Viola non se ne è più parlato. Dopo quelle puntate estive, la figlia di Ornella è partita, annunciando però che sarebbe rimasta a Napoli assieme ad Eugenio. Da allora, però, non si è più vista, fatta eccezione per una fugace apparizione in videochiamata nelle puntate natalizie. Il fatto che non fosse tornata a Torino aveva fatto ben sperare i fan ma, ad oggi, non ci sono ancora conferme in merito ad un suo rientro.

Ilenia Lazzarin e il rapporto con i fan di Un posto al sole

Ilenia Lazzarin ha uno splendido rapporto coi suoi follower a cui mostra una parte del suo vissuto attraverso le sue stories. Tra questi molti la associano, indissolubilmente, al suo personaggio in Un posto al sole. L'attrice, spesso, ama anche rispondere alle loro curiosità sugli argomenti più disparati.

Quando accade, ovviamente, fioccano i quesiti su Viola Bruni e, anche in questo caso, la fatidica domanda è puntualmente arrivata. Ma cosa avrà risposto l'attrice in merito al suo possibile ritorno ad Upas?

Ilenia Lazzarin parla del suo rientro ad Upas

In alcune sue stories, un fan ha chiesto all'attrice quando e se Viola sarebbe tornata ad Un posto al sole.

L'attrice, visibilmente amareggiata, ha così risposto: "Magari, altra domanda che mi state facendo tutti, non lo so ragazzi, non so niente" e poi ha aggiunto: "Speriamo, mi farebbe sicuramente molto piacere, vediamo, ci sono tante altre cose". Va detto che la sua presenza alla festa in onore dei 25 anni di Un posto al sole, aveva lasciato ben sperare i fan, ma adesso l'attrice è stata molto chiara. Viola, almeno per il momento, non tornerà e non sono previste storie per il suo personaggio, ovviamente questo non esclude che in futuro possa essere nuovamente ricontattata dalla produzione.