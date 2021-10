Gli spoiler della soap opera Tempesta d'amore, ambientata a Vagen in Germania, riservano molte novità per i telespettatori.

Nelle puntate che andranno in onda dall'1 al 5 novembre su Rete 4, Rosalie avrà un'idea alquanto assurda e verrà subito smontata da Michael.

Intanto Shirin Ceylan (Merve Çakir) si sentirà notevolmente offesa dalle parole pronunciate da Max Richter (Stefan Hartmann) e metterà in atto una particolare vendetta. In seguito Selina accuserà Christoph di essere il ricattatore di Rosalie.

Anticipazioni Tempesta d'amore: Shirin delusa da Max

Nelle prossime puntate di Tempesta d'amore, Rosalie avrà una particolare idea e deciderà di ricostruire il video del ricatto, con l'aiuto di Michael e Cornelia, ma l'impresa sarà alquanto complicata da portare a termine. Michael, dapprima, si rifiuterà di recitare una parte tanto difficile, poiché avrà paura di sbagliare qualcosa.

Nel frattempo Shirin resterà assai delusa dall'atteggiamento di Max: la donna, infatti, lo sentirà pronunciare delle parole poco carine nei suoi confronti e capirà di essere stata considerata una "ragazza facile". Sarà così che Shirin comincerà a pianificare un esemplare vendetta. Ariane intanto, vorrà aiutare Rosalie con la campagna elettorale, poiché avrà un'idea per smascherare Christoph.

Leentje decide di tornare a vivere in Olanda

Leentje prenderà una decisione molto importante e definitiva: l'uomo sarà desideroso di tornare a vivere in Olanda con André. Rosalie, intanto, renderà il video pubblico e riuscirà così a interrompere le minacce del suo ricattatore. La donna, però, non farà direttamente il nome di Christoph, ma sarà evidente che lui è l'unica persona che avrebbe tratto qualche vantaggio dal suo ritiro.

Selina, invece, resterà assai sconvolta dal contenuto del video e si convincerà del fatto che Christoph sia il ricattatore di Rosalie, così affronterà l'uomo, ma lui negherà ogni cosa. Più tardi Shirin metterà in atto il suo piano nei confronti di Max e preparerà, per lui, una cena turca molto piccante, così da vendicarsi per le parole dell'uomo.

Maximilian ricambierà la cena e inviterà la donna al ristorante del Fürstenhof, durante la serata accadrà qualcosa di assai inaspettato: l'uomo, infatti, confesserà a Shirin di essere innamorato di lei. Poco dopo Ceylan rivelerà a Max di essersi vendicata di lui con la "cena piccante".

André non vuole partire

Selina accuserà Christoph di aver manipolato il video su Rosalie, così l'albergatore deciderà di pubblicare in rete il video originale. Nel frattempo André confesserà a Leentje di non voler abbandonare la sua famiglia e gli amici per andare in Olanda.

Infine, Cornelius regalerà un taccuino a Selina e inviterà la donna a scriverci sopra i suoi pensieri, così da sfogarsi e liberarsi ogniqualvolta lo desideri.