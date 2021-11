Tempesta d'amore va in onda ogni giorno alle ore 19:55 su Rete 4 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play Infinity. Le anticipazioni della fiction daily bavarese creata da Bea Schmidt da lunedì 22 a domenica 28 novembre raccontano che Selina non sarà del tutto sicura dell'innocenza di Cornelius, mentre Vanessa confesserà a Max di essersi innamorata di lui. Maja e Florian, invece, vorranno scoprire se dietro l'avvelenamento di Selina c'è lo zampino di Ariane, nel frattempo Rosalie si dimetterà come consigliere regionale. Christoph, infine, chiederà a Schulz di scoprire dove la dark lady ha recuperato il veleno.

Selina nutrirà qualche dubbio sull'innocenza di Cornelius

Gli spoiler della soap opera tedesca dal 22 al 28 novembre anticipano che Selina non riuscirà a perdonare la figlia e il marito per aver tradito la sua fiducia e, inoltre, non sarà del tutto sicuro dell'innocenza professata da Cornelius.

Vanessa, intanto, confesserà finalmente a Max di essersi innamorata di lui, ma il fitness trainer le dirà esplicitamente di non ricambiare tali sentimenti.

A quel punto, la giovane Sonnbichler sceglierà, pur nascondendo una profonda amarezza per l'amore non corrisposto, di continuare a vedere Richter soltanto come amico pur di non perderlo definitivamente.

Rosalie si dimetterà da consigliere regionale e si assicurerà che Hildegard prenda il suo posto in politica

Le anticipazioni di Sturm der Liebe da lunedì 22 a domenica 28 novembre rivelano che Rosalie apprenderà che il dr. Kamml ha reso noto alla stampa dell'ex dipendenza da farmaci di Michael.

Engel, quindi, sarà ben conscia che un mare di pregiudizi potrebbe invaderla e sceglierà di dimettersi da consigliere regionale.

La fidanzata di Niederbühl, inoltre, si assicurerà che a prendere il suo posto in politica sia Hildegard.

Rosalie approverà la riedificazione dell'area forestale come terreno edificabile

Le trame della soap opera bavarese sino a domenica 28 novembre svelano che Rosalie, come ultima mossa politica, approverà la riedificazione dell'area forestale come terreno edificabile, e ciò porterà di conseguenza alla costruzione dell'hotel termale.

A tal proposito, Erik e Ariane si ritroveranno ad un passo dal loro obiettivo.

Christoph, intanto, sarà più che mai intenzionato a non far soffrire Maja, quindi dirà una bugia bianca alla giovane von Thalheim, ovvero che Ariane non ha avuto nulla a che fare con l'avvelenamento di Selina.

Il padre di Tim, infine, si rivolgerà a Schulz invitandolo a scoprire come abbia fatto Kalenberg a reperire quel raro veleno dal Sud America, ma Ariane non ci metterà molto ad accorgersi di questa indagine.