Jo Squillo non è più una concorrente del GFVip. Intervenuta a Casa Chi, rubrica che si occupa del Reality Show, l'attivista si è tolta qualche sassolino dalla scarpa su alcuni suoi ex compagni d'avventura. A finire nel mirino della 59enne, c'è Katia Ricciarelli. Secondo Jo, la soprano verrebbe trattata nella casa come una "privilegiata".

L'attacco a Ricciarelli

Durante il periodo di convivenza forzata al GFVip, Katia Ricciarelli e Jo Squillo hanno discusso animatamente. La prima ha accusato la coinquilina di non prendere mai una presa di posizione all'interno del programma.

Durante l'intervista, l'ex gieffina ha sparato a zero sulla cantante lirica. Scendendo nel dettaglio, Jo ha sostenuto che Katia abbia un trattamento di favore nella casa visto che ha una stanza tutta sua e un bagno privato. Squillo ha precisato di non essere invidiosa, poiché per lei è stato un piacere condividere la stanza con otto persone. Tuttavia, la diretta interessata ha chiosato: "La signora è sicuramente privilegiata, viziata e coccolata".

A detta dell'attivista, l'ex moglie di Pippo Baudo essendo trattata in quel modo dagli autori del programma, dovrebbe portare un po' più di rispetto nei confronti dei suoi compagni d'avventura anziché attaccare per le minime cose.

'Mi ha ferita'

Come un fiume in piena, Jo Squillo ha fatto sapere che all'interno del GFVip i concorrenti spesso hanno lasciato correre sulle uscite di Katia Riccarelli.

A detta dell'ex gieffina, le frasi infelici della soprano sarebbero state numerose.

Tra i vari screzi avuti con l'ex moglie di Pippo Baudo, Jo ha confidato di esserci rimasta male solamente quando Katia ha deriso la canzone "Siamo donne". Squillo ha precisato che con quell'atteggiamento, Ricciarelli non ha ferito solamente lei ma tante persone poiché quel brano è un inno cantato da tre generazioni.

A tale proposito, Jo Squillo ha sparato a zero su Katia Ricciarelli: "Ha ridicolizzato la mia storia". Secondo l'ex gieffina è stata una cosa di cattivo gusto.

Gli elogi a Carmen Russo

Prima di concludere la chiacchierata, Jo Squillo si è sentita in dovere di spezzare una lancia a favore di Carmen Russo. La ballerina è una delle compagne d'avventura con cui l'attivista ha legato di più all'interno della casa del Grande Fratello Vip.

La moglie di Enzo Paolo Turchi è stata descritta da Jo come una "sorellina". Secondo il giudizio di Squillo, Carmen è una persona che non sa offendere il prossimo. Inoltre, è una donna piena d'amore. Agli occhi di Jo Squillo, Russo è anche una persona accomodante in grado di sopportare molto.

All'interno del reality show, anche Carmen ha avuto una discussione accesa con Katia Ricciarelli.